目前该片在烂番茄获得了7个媒体评价，5烂2鲜，新鲜度仅29%。该片在metacritic获得的媒体评分均分也只有33分。

















目前该片在烂番茄获得了7个媒体评价，5烂2鲜，新鲜度仅29%。该片在metacritic获得的媒体评分均分也只有33分。事实上，这也是李安导演生涯中在metacritic获得的最低分，《比利·林恩的中场战事》当时评分53分，《少年派的奇幻漂流》79分，《断背山》87分。





当然，目前评论《双子杀手》的媒体数量还很少，影片即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映，随着时间的推移，影片在各个平台的评价还会变化。





除了让威尔·史密斯一人分饰两角，《双子杀手》还有两大特点：一是李安继续坚持用120帧/秒的格式拍摄，尽管采用这一拍法的《比利·林恩的中场战事》遭遇不少差评。二是《双子杀手》的剧本成型于1997年，在好莱坞流转多年，才被李安拍出，设定难言新鲜。这两点也是不少看过影片的观众争论的焦点。











部分外媒对《双子杀手》的评价：





Screen Daily

看的是60fps/3D/2K的版本，李安的《双子杀手》可以说是一部引人入胜的作品。不是因为影片中那些在好莱坞精彩电影里司空见惯的元素，如表演、情节（有些平淡无奇）等。这部电影提供了一种未来动作电影的雏形。电影中充斥着很多奇观，它可能是改变电影工业游戏规则的一部作品，不过应该很难在票房上也取得这样的成绩。





Hollywood Reporter

把这些明星都集合起来，结果却如此让人失望。虚弱无力的剧本和单调的高概念情节只是被视觉效果攒在一起而已。





TheWrap

你很难与一个人形复制品产生共情，尤其是当本人和复制品都不太像人类的情况下……观众很快会停止问为什么这部电影要花这么长时间拍摄，而会转而去问为什么要拍这部电影。





IndieWire

从一个怪诞的创意中产生的一部令人困惑的作品。





BlackFilm.com

尽管剧本缺乏新意，威尔·史密斯的表演、动作戏和视觉效果还是非常棒的，这些对影片技术方面的大胆尝试很有帮助。





Screen International

即使李安很努力地想在技术方面搞一些大事情，这部电影没有足够的特质去承载这些。





CinemaBlend

一部经典的威尔史密斯式电影，同时也是李安技术尝试的又一次展览。很不幸，电影中一方面要比另一方面做得好很多，导致整部电影失去了平衡。