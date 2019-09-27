时光网讯
李安新片《双子杀手》
外媒评论解禁，目前来看不太乐观。
《双子杀手》由李安
导演，威尔·史密斯
、玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德
、克里夫·欧文
等主演。电影讲述了一位正准备退休的美国国家安全局特工发现自己成为了一名冷酷杀手置于死地的对象，经过调查，他发现那名杀手竟是自己年轻了25岁的克隆版的故事。和《比利·林恩的中场战事》一样，《双子杀手》也采用了3D、120帧/秒、4K分辨率的格式拍摄。
目前该片在烂番茄获得了7个媒体评价，5烂2鲜，新鲜度仅29%。该片在metacritic获得的媒体评分均分也只有33分。事实上，这也是李安导演生涯中在metacritic获得的最低分，《比利·林恩的中场战事》当时评分53分，《少年派的奇幻漂流》79分，《断背山》87分。
当然，目前评论《双子杀手》的媒体数量还很少，影片即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映，随着时间的推移，影片在各个平台的评价还会变化。
除了让威尔·史密斯一人分饰两角，《双子杀手》还有两大特点：一是李安继续坚持用120帧/秒的格式拍摄，尽管采用这一拍法的《比利·林恩的中场战事》遭遇不少差评。二是《双子杀手》的剧本成型于1997年，在好莱坞流转多年，才被李安拍出，设定难言新鲜。这两点也是不少看过影片的观众争论的焦点。
部分外媒对《双子杀手》的评价：
Screen Daily
看的是60fps/3D/2K的版本，李安的《双子杀手》可以说是一部引人入胜的作品。不是因为影片中那些在好莱坞精彩电影里司空见惯的元素，如表演、情节（有些平淡无奇）等。这部电影提供了一种未来动作电影的雏形。电影中充斥着很多奇观，它可能是改变电影工业游戏规则的一部作品，不过应该很难在票房上也取得这样的成绩。
Hollywood Reporter
把这些明星都集合起来，结果却如此让人失望。虚弱无力的剧本和单调的高概念情节只是被视觉效果攒在一起而已。
TheWrap
你很难与一个人形复制品产生共情，尤其是当本人和复制品都不太像人类的情况下……观众很快会停止问为什么这部电影要花这么长时间拍摄，而会转而去问为什么要拍这部电影。
IndieWire
从一个怪诞的创意中产生的一部令人困惑的作品。
BlackFilm.com
尽管剧本缺乏新意，威尔·史密斯的表演、动作戏和视觉效果还是非常棒的，这些对影片技术方面的大胆尝试很有帮助。
Screen International
即使李安很努力地想在技术方面搞一些大事情，这部电影没有足够的特质去承载这些。
CinemaBlend
一部经典的威尔史密斯式电影，同时也是李安技术尝试的又一次展览。很不幸，电影中一方面要比另一方面做得好很多，导致整部电影失去了平衡。