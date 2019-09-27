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从未公布的"蜘蛛侠：英雄远征"幕后照

在绿幕和蓝幕的世界打造出精彩画面

2019-09-27 14:05:59 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：英雄远征》更多幕后照曝光

锤你胸口

　　时光网讯 《蜘蛛侠：英雄远征》数字上线后，更多片场花絮和照片曝光。很多高难度动作戏和危险镜头都是汤姆·赫兰德亲自上阵，可谓拼命三郎。




   

幕后特辑之拼命三郎

 此外，大部分的动作戏，甚至尼克·弗瑞在威尼斯开船都是在棚内绿幕拍摄，倒是和剧情中神秘客用电影特效欺骗蜘蛛侠有了呼应。



早前发布的幕后特辑画面






作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 蜘蛛侠英雄远征 荷兰弟 幕后特辑 工作照
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