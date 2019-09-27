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好莱坞动画《丑娃娃》发中文口碑特辑

主打亲子牌 《怪物史瑞克2》导演新作

2019-09-27 14:20:51 来源：Mtime时光网

作为国庆长假中为亲子家庭量身定做的合家欢动画大片，《丑娃娃》于上周末在全国举行了20个城市超过400场的超前点映活动，
　　时光网讯 将于10月4日国庆档公映的国庆首选亲子动画《丑娃娃》，自从上周末开启点映活动以来，就收获了大量来自小朋友和家长们的花式点赞，今日该片曝光一支口碑特辑，揭秘了这部动画电影广受亲子家庭观众喜爱的原因。特辑中收录了许多观众在看完电影给出的精彩评论。

　　作为国庆长假中为亲子家庭量身定做的合家欢动画大片，《丑娃娃》于上周末在全国举行了20个城市超过400场的超前点映活动，让各地亲子观众提前感受到丑娃娃的可爱之处。点映现场，小观众们时而捧腹大笑，时而专注认真，大观众们时而看看身边的孩子，时而微笑点头，与众不同的“亲子时光”让观众朋友们看到了不一样的成长故事。

　　在映后不少观众也接受了采访，表达了自己最真实的观影感受。受访的小朋友们也踊跃发言，纷纷表示电影“故事太有意思了”、“丑娃娃很可爱”、“他（丑娃娃）很善良很勇敢，也相信自己”。在一片童言童语的夸赞声中，电影不仅带给了孩子们感悟，也让现场的家长感受颇深。一位家长看完后颇有触动：“感觉心里暖暖的，作为家长要懂得放手，应该相信孩子“，另一位带着孩子的家长语重心长的说道：“电影非常生动的传递给孩子们社会责任感和优秀的品质”。



　　电影《丑娃娃》由华影公司、阿里影业、胜图娱乐（STX娱乐）共同出品，《怪物史瑞克2》、《蓝精灵：寻找神秘村》导演凯利·阿斯博瑞执导，《阿丽塔·战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹担任制片人，英文版由凯莉·克莱森、加奈儿·梦奈、旺达·赛克丝、艾玛·罗伯茨、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、王力宏、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、碧碧·雷克斯、查莉XCX、利佐、阿曼多·佩雷斯等配音，中文版由高晓松领衔献声，本片将于今年10月4日全国公映。

   编辑：汀

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关键词： 丑娃娃
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