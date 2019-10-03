1999年张艺谋导演有两部电影上映，一部是《一个都不能少》，另外一部则是章子怡首次亮相的处女作《我的父亲母亲》。后者以自传性质的描述，讲述了父母感人至深的爱情回忆，电影中现实部分用黑白表现，回忆部分则用彩色表现，现在时的冰冷现实与过去时的美好回忆形成强烈反差。





2000年该片在第五十届柏林国际电影节获得最佳影片银熊奖，片中章子怡清水出芙蓉般的青涩面容，再加上带着质朴气息的本色出演，让她迅速被观众记住。从这部电影开始，章子怡正式开启了她的电影之路。