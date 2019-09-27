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漫威老总要拍"星战"旗下演员自告奋勇

美国队长、惊奇队长都想成为绝地武士

2019-09-27 17:15:27 来源：Mtime时光网

各位觉得，漫威电影宇宙里哪个演员适合加盟《星球大战》？

　
　  

《星战9》Funko版预告

时光网讯 近日迪士尼宣布，漫威影业CEO凯文·费奇将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪制作新的"星球大战"电影。凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。

　　新闻出来后，外媒在社交媒体发起调查“希望哪个漫威电影演员出演《星球大战》”，没想到扮演美国队长的克里斯·埃文斯第一个"报名"。考虑到美国队长已在漫威电影宇宙“退休”，克里斯·埃文斯在“星战宇宙”再就业也不是没可能。

真·克里斯埃文斯在推特下留言

     除了克里斯·埃文斯，扮演惊奇队长的布丽·拉尔森也在社交媒体发布了自己穿着绝地武士和C3PO合影，并问网友：“有人在说《星球大战》吗？”



　　此外还有网友提名扮演冬兵的塞巴斯蒂安·斯坦，因为他长得太像年轻时的卢克天行者扮演者马克·哈米尔



各位觉得，漫威电影宇宙里哪个演员适合加盟《星球大战》？

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 漫威 星球大战 漫威电影宇宙
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