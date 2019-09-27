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孔侑《熔炉》后再改编女性主义小说

"82年生金智英"首曝预告 揭秘韩国零出生率的秘密？

2019-09-27 17:26:45 来源：Mtime时光网

孔侑和郑有美继《熔炉》之后再合作，在根据同名畅销女性主义小说改编的电影《82年生的金智英》中饰演一对夫妻。

《82年生的金智英》电影海报

　　时光网讯 根据韩国畅销小说改编的同名电影《82年生的金智英》曝光首款预告片。孔侑郑有美《熔炉》之后再合作，在片中饰演一对夫妻。这部在韩国畅销突破100万册的“女性主义”小说也刚刚在本月发行了内地中文版。

　　小说《82年生的金智英》的主人公金智英1982年4月1日出生于首尔，31岁那年她和大学学长结婚，婚后三年有了女儿，那之后在众人“理所当然”的期待下，她辞掉了工作当起了平凡的家庭主妇……但某天，金智英的言行开始变得异常，口气会变成自己的母亲，或者已经过世的学姐，不得不接受心理治疗，而在治疗的过程中，金智英自己的人生故事也慢慢被揭开……

　　该小说透过金智英的故事，述说了女性在社会中所感受到的恐惧、疲惫、错愕、惊吓、混乱与挫折。试图探讨韩国社会对于女性的不公与偏见，以及这些看不到的性别歧视如何制约和压抑女性的人生？女性在家庭、职场和婚姻中到底做出了怎样的牺牲？

　　小说于2016年出版，不仅是发行量破百万册的畅销书，更一度引发了极高的讨论热度。甚至获得了韩国总统文在寅的推荐，文总统给出的评价是：“希望10年后的今天，我们可以不再让1992年生的金智英陷于绝望。“

　　还记得不久前韩国因为成为世界上首个零出生率的国家而上了热搜吗？这本小说或许正解释了这一现象背后真正的社会原因。

　　电影《82年生的金智英》由女导演金度英担纲导演，将于10月在韩国上映。


内地版小说封面

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 孔侑 82年生的金智英 小说改编 女性主义
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82年生的金智英

82年生的金智英 (2019)

0.0

主演：孔侑 郑有美

在线播放

郑有美

郑有美

Yu-mi Jeong

职业：演员

查看影人作品  >

熔炉

熔炉 (2011)

8.6

导演：黄东赫

主演：孔侑 郑有美

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