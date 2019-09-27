孔侑和郑有美继《熔炉》之后再合作，在根据同名畅销女性主义小说改编的电影《82年生的金智英》中饰演一对夫妻。





小说《82年生的金智英》的主人公金智英1982年4月1日出生于首尔，31岁那年她和大学学长结婚，婚后三年有了女儿，那之后在众人“理所当然”的期待下，她辞掉了工作当起了平凡的家庭主妇……但某天，金智英的言行开始变得异常，口气会变成自己的母亲，或者已经过世的学姐，不得不接受心理治疗，而在治疗的过程中，金智英自己的人生故事也慢慢被揭开……





该小说透过金智英的故事，述说了女性在社会中所感受到的恐惧、疲惫、错愕、惊吓、混乱与挫折。试图探讨韩国社会对于女性的不公与偏见，以及这些看不到的性别歧视如何制约和压抑女性的人生？女性在家庭、职场和婚姻中到底做出了怎样的牺牲？





小说于2016年出版，不仅是发行量破百万册的畅销书，更一度引发了极高的讨论热度。甚至获得了韩国总统文在寅的推荐，文总统给出的评价是：“希望10年后的今天，我们可以不再让1992年生的金智英陷于绝望。“





还记得不久前韩国因为成为世界上首个零出生率的国家而上了热搜吗？这本小说或许正解释了这一现象背后真正的社会原因。





电影《82年生的金智英》由女导演金度英担纲导演，将于10月在韩国上映。



