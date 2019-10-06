时光网讯
作为一部国庆献礼影片，《我和我的祖国》
上映6日，已斩获票房18.35亿，热度空前。
《我和我的祖国》由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，张一白任总策划，陈凯歌
、张一白
、管虎
、薛晓路
、徐峥
、宁浩
、文牧野
7位导演合力打造。浓缩呈现新中国70年来的壮阔历史，回溯开国大典、香港回归等7个历史瞬间，讲述祖国高光时刻背后平凡人的故事。
黄渤
饰演的天安门广场旗杆设计安装者林治远，为保障开国大典上新中国第一次升起五星红旗万无一失，一个多月没回家和妻子团聚。
张译
饰演的国防科技事业科研人员，为研制我国第一颗原子弹，与自己的女友断联三年。
1997年，外交官、升旗手、香港警察、普通香港市民皆用自己的付出与努力确保香港回归分秒不差。
上世纪80年代的上海，以一个小男孩的视角和弄堂邻里的背景回顾了35年前那个举国沸腾的女排夺冠时刻。
迷茫落魄的流浪兄弟刘昊然
、陈飞宇
在遇到退休扶贫办主任后，生活悄然发生了变化，更见证了神舟十一号飞船成功着陆这一重大历史瞬间，见到了草原寓言中的“白昼流星”。
2008年北京奥运，北京出租车司机葛优
与汶川孤儿命运相汇，因一张奥运会开幕式门票引发了一段感人至深的故事。
反法西斯大阅兵，宋佳
饰演的空军女飞行员，为保障空军阅兵圆满举行，甘当“备飞”奉献“小我”。
在历史和电影交汇之处，埋藏着许多不为人知的幕后故事。
《我和我的祖国》中，黄渤饰演的电动国旗负责人林治远、王洛勇饰演的香港回归交接仪式总指挥安文彬、杜江饰演的升旗手朱涛、宋佳饰演的女飞行员吕潇然等都真人其人，电影真实再现了那些感人的事迹。
中国女排教练郎平曾亲自到徐峥的《夺冠》剧组探班并客串；神州十一号的宇航员景海鹏、陈冬在陈凯歌的《白昼流星》中本色出演。
张译为角色10天内暴瘦15斤；黄渤不畏高，亲自爬旗杆，累到打点滴；杜江、朱一龙等跟随真正的升旗手苦练正步走；《我和我的祖国》所有演员都是免费出演……
“我和我的祖国，一刻也不能分割。”
“无论我走到哪里，都流出一首赞歌。”
《我和我的祖国》不仅仅是一部电影，也是电影人对祖国70历年历史的一次深情回望。无论是电影还是真实的历史瞬间，都有很多值得我们回味的地方。
编辑：羊羊