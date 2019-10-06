我和我的祖国不仅仅是一部电影，也是电影人对祖国70历年历史的记录。

















1997年，外交官、升旗手、香港警察、普通香港市民皆用自己的付出与努力确保香港回归分秒不差。





上世纪80年代的上海，以一个小男孩的视角和弄堂邻里的背景回顾了35年前那个举国沸腾的女排夺冠时刻。

















在历史和电影交汇之处，埋藏着许多不为人知的幕后故事。





《我和我的祖国》中，黄渤饰演的电动国旗负责人林治远、王洛勇饰演的香港回归交接仪式总指挥安文彬、杜江饰演的升旗手朱涛、宋佳饰演的女飞行员吕潇然等都真人其人，电影真实再现了那些感人的事迹。





中国女排教练郎平曾亲自到徐峥的《夺冠》剧组探班并客串；神州十一号的宇航员景海鹏、陈冬在陈凯歌的《白昼流星》中本色出演。





张译为角色10天内暴瘦15斤；黄渤不畏高，亲自爬旗杆，累到打点滴；杜江、朱一龙等跟随真正的升旗手苦练正步走；《我和我的祖国》所有演员都是免费出演……





“我和我的祖国，一刻也不能分割。”





“无论我走到哪里，都流出一首赞歌。”





《我和我的祖国》不仅仅是一部电影，也是电影人对祖国70历年历史的一次深情回望。无论是电影还是真实的历史瞬间，都有很多值得我们回味的地方。

编辑：羊羊