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时光晚报："美队""惊队"想演《星球大战》

李安"双子杀手"遭外媒毒舌 "神秘客"开发独立电影？

2019-09-27 20:43:31 来源：Mtime时光网

时光晚报："美队""惊队"想演《星战》，李安《双子杀手》遭外媒毒舌，《蜘蛛侠》"神秘客"或有个人电影
过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你甄选。


01.李安《双子杀手》遭遇外媒“毒舌”


　　李安新片《双子杀手》外媒评论解禁，目前来看不太乐观。目前该片在烂番茄获得了7个媒体评价，5烂2鲜，新鲜度仅29%。该片在metacritic获得的媒体评分均分也只有33分。事实上，这也是李安导演生涯中在metacritic获得的最低分，《比利·林恩的中场战事》当时评分53分，《少年派的奇幻漂流》79分，《断背山》87分。

      当然，目前评论《双子杀手》的媒体数量还很少，影片即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映，随着时间的推移，影片在各个平台的评价还会变化。

02.索尼可能开发《蜘蛛侠》"神秘客"个人电影?


　　《蜘蛛侠：英雄远征》全球拿到了超过11亿美元的票房，杰克·吉伦哈尔饰演的反派“神秘客”昆汀·贝克。根据外媒We Got This Covered报道，有消息称，索尼目前正在为“神秘客”开发个人电影，吉伦哈尔将回归出演，而“荷兰弟”汤姆·赫兰德饰演的彼得·帕克不会参与。

03.“美队”“惊队”都想演《星球大战》


　　近日迪士尼宣布，漫威影业CEO凯文·费奇将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪制作新的"星球大战"电影。凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。

　　新闻出来后，没想到扮演美国队长的克里斯·埃文斯第一个"报名"。考虑到美国队长已在漫威电影宇宙“退休”，克里斯·埃文斯在“星战宇宙”再就业也不是没可能。  除了克里斯·埃文斯，扮演惊奇队长的布丽·拉尔森也在社交媒体发布了自己穿着绝地武士和C3PO合影，并问网友：“有人在说《星球大战》吗？”




01.《我和我的祖国》曝终极预告

终极预告

　　由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，张一白任总策划，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野7位导演合力打造的献礼片《我和我的祖国》今日发布终极预告，讲述祖国高光时刻背后平凡人的故事，浓缩呈现新中国70年来的壮阔历史，回溯开国大典、香港回归等7个历史瞬间。影片将于9月30日全国上映。





01.孔侑《熔炉》后再改编女性主义小说

预告片

　　根据韩国畅销小说改编的同名电影《82年生的金智英》曝光首款预告片。孔侑和郑有美继《熔炉》之后再合作，在片中饰演一对夫妻。

　　小说《82年生的金智英》的主人公金智英1982年4月1日出生于首尔，31岁那年她和大学学长结婚，婚后三年有了女儿，那之后在众人“理所当然”的期待下，她辞掉了工作当起了平凡的家庭主妇……但某天，金智英的言行开始变得异常，口气会变成自己的母亲，或者已经过世的学姐，不得不接受心理治疗，而在治疗的过程中，金智英自己的人生故事也慢慢被揭开……



01.《大侦探皮卡丘》诚实预告片：这么萌，为啥要吐槽它？

诚实预告片（中字）

　　Screen Junkies的诚实预告片又来了，这一次瞄准了萌萌哒的《大侦探皮卡丘》。（时光网独家听译中字）

　　在他们看来，影片槽点主要集中在：这部片对小孩来说太暗黑，对成人来说又太幼稚；反派动机相当诡异；宝可梦对战戏份太少；给皮卡丘配音的瑞安·雷诺兹竟然是男主的爸爸，让续集很难安排。

   编辑：HAHA

关键词： 时光晚报
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