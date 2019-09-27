01.李安《双子杀手》遭遇外媒“毒舌”

当然，目前评论《双子杀手》的媒体数量还很少，影片即将于10月11日北美上映，10月18日中国上映，随着时间的推移，影片在各个平台的评价还会变化。

02.索尼可能开发《蜘蛛侠》"神秘客"个人电影?

近日迪士尼宣布，漫威影业CEO凯文·费奇将联手卢卡斯影业总裁凯瑟琳·肯尼迪制作新的"星球大战"电影。凯文·费奇已和一位大牌演员谈到了一个明确的角色，希望对方能够加盟他制作的星战电影。





新闻出来后，没想到扮演美国队长的克里斯·埃文斯第一个"报名"。考虑到美国队长已在漫威电影宇宙“退休”，克里斯·埃文斯在“星战宇宙”再就业也不是没可能。 除了克里斯·埃文斯，扮演惊奇队长的布丽·拉尔森也在社交媒体发布了自己穿着绝地武士和C3PO合影，并问网友：“有人在说《星球大战》吗？”