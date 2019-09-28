网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

汤姆霍兰德《神秘海域》找到新导演

《大黄蜂》导演塔拉维斯奈特正在商谈加盟

2019-09-28 08:13:54 来源：Mtime时光网

《大黄蜂》和《魔弦传说》的导演塔拉维斯·奈特正商谈加盟执导"小蜘蛛"主演的游戏改编电影《神秘海域》。

      时光网讯  “小蜘蛛”汤姆·霍兰德刚刚回归漫威宇宙，又一个好消息传来。他主演的游戏改编电影《神秘海域》找到了新导演。有意思的是，此前《神秘海域》的原定导演丹尼尔·特拉切滕贝格在8月底宣布退出时，索尼漫威也刚刚“闹分手”。

      据外媒报道，《大黄蜂》《魔弦传说》的导演塔拉维斯·奈特正商谈加盟执导。他时《神秘海域》继大卫·O·拉塞尔（《美国骗局》）、尼尔·博格（《触不可及》）、肖恩·列维（《博物馆奇妙夜》）和塔拉维斯·奈特之后，该片锁定的第五位导演。


荷兰弟将化身年轻版德雷克

      电影《神秘海域》由“荷兰弟”汤姆·赫兰德担任主演，他将扮演年轻时代的男主角内森·德雷克，化身现代版印第安纳·琼斯。影片剧情聚焦的是游戏前传，讲述年轻的内森如何与维克托·苏利文相识，并向他讨教“真经”的故事。

      《神秘海域》的电影化之路非常曲折。早在2008年，索尼就开始筹备这部电影。不仅导演人选不断更替，主演也多次换人，包括马克·沃尔伯格等男星都与该片有过接触。两年前，被索尼选中成为新一代蜘蛛侠的荷兰弟正式加盟，这才终于锁定男一号的扮演者。荷兰弟加盟后索尼决定从前传故事开始讲述剧情，希望能把这一系列打造成新时代的《夺宝奇兵》。


《神秘海域》先导海报

　　索尼目前为《神秘海域》定档2020年12月18日登陆北美。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 汤姆霍兰德 神秘海域 导演
关注时光网微信

相关电影/影人

神秘海域：德雷克船长的宝藏

神秘海域：德雷克船长的宝藏 (2020)

0.0

主演：汤姆·赫兰德

在线播放

汤姆·霍兰德

汤姆·霍兰德

Tom Hollander

职业：演员 | 编剧

查看影人作品  >

塔拉维斯·奈特

塔拉维斯·奈特

Travis Knight

职业：制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

新世纪最伟大的100部影片

《泰迪熊》乱入 第一你绝对想不到

100
英国《卫报》选出了一份新世纪以来，最伟大的100部电影..
2

《权力的游戏》获71届艾美奖最佳剧集

"切尔诺贝利"最佳限定剧 "杀死伊芙"科默斩视后

95
《权力的游戏》登顶第71届艾美奖。
3

黄渤饰姜子牙！《封神》发角色海报

神话大片首曝主角造型 费翔出演商王殷寿

6
黄渤的妆容变化好大，很难一眼看出是他了
4

三版超人将齐聚CW“无限地球危机”

汤姆威灵&埃莉卡杜兰斯回归讲述十年后故事

14
超人大联欢!CW今年要搞大动作!
5

有排面!"全世界亮蝙蝠灯为老爷庆生!

蝙蝠侠80周岁生日 13座城市建筑亮起信号灯

18
漫画中的蝙蝠侠自诞生之日起，已经过去了整整80年，看看..

查看更多