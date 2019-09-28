《大黄蜂》和《魔弦传说》的导演塔拉维斯·奈特正商谈加盟执导"小蜘蛛"主演的游戏改编电影《神秘海域》。















荷兰弟将化身年轻版德雷克 荷兰弟将化身年轻版德雷克





电影《神秘海域》由“荷兰弟”汤姆·赫兰德担任主演，他将扮演年轻时代的男主角内森·德雷克，化身现代版印第安纳·琼斯。影片剧情聚焦的是游戏前传，讲述年轻的内森如何与维克托·苏利文相识，并向他讨教“真经”的故事。





《神秘海域》的电影化之路非常曲折。早在2008年，索尼就开始筹备这部电影。不仅导演人选不断更替，主演也多次换人，包括马克·沃尔伯格等男星都与该片有过接触。两年前，被索尼选中成为新一代蜘蛛侠的荷兰弟正式加盟，这才终于锁定男一号的扮演者。荷兰弟加盟后索尼决定从前传故事开始讲述剧情，希望能把这一系列打造成新时代的《夺宝奇兵》。







《神秘海域》先导海报 《神秘海域》先导海报





索尼目前为《神秘海域》定档2020年12月18日登陆北美。