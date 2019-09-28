时光网讯
据外媒消息，由“东木”克林特·伊斯特伍德
执导的新片《理查德·朱维尔的悲歌》
，已经定档将于今年12月13日北美上映，有望冲击奥斯卡颁奖季，现年已经89岁的“东木”可谓是老当益壮，新作不断。该片由《我，花样女王》
男星保罗·沃特·豪泽
和山姆·洛克威尔
（《三块广告牌》
）担任主演。
影片《理查德·朱维尔的悲歌》
改编自真实事件：1996年亚特兰大奥运会爆炸案发现者保安经理查德·朱维尔从英雄变成了嫌疑人，被错误指控，数年后郁郁而死。在奥运会期间，朱维尔发现了一个装有管状炸弹的背包，随后发出警报并帮助清理了该地区。然而炸弹还是被引爆了，造成一人死亡，多人受伤。
在片中保罗·沃特·豪泽扮演被冤枉的查德·朱维尔，山姆·洛克威尔则扮演朱维尔的辩护律师，另外还有凯茜·贝茨、奥利维亚·王尔德、乔·哈姆参演，该片已于今年6月开机。
据了解，现实中的朱维尔最初被誉为英雄，但随后，执法机构认为可能是他放置了炸药，他们将“朱维尔可能是该事件的疑犯”的信息泄露给《亚特兰大宪报》的一个记者。从此朱维尔的生活翻天了，他变成了头号疑犯。FBI两次搜查他的家，媒体把他描绘成一个超重的失败警察和妈宝男，他被很多人痛恨，也成了深夜笑料。
88天后，FBI洗脱了朱维尔的罪名，并和相关机构向他道歉，但他的名声损失已无法挽回，生活每况愈下。2007年，朱维尔死于与体重有关的健康问题，仅44岁。