在片中保罗·沃特·豪泽扮演被冤枉的查德·朱维尔，山姆·洛克威尔则扮演朱维尔的辩护律师，另外还有凯茜·贝茨、奥利维亚·王尔德、乔·哈姆参演，该片已于今年6月开机。

据了解，现实中的朱维尔最初被誉为英雄，但随后，执法机构认为可能是他放置了炸药，他们将“朱维尔可能是该事件的疑犯”的信息泄露给《亚特兰大宪报》的一个记者。从此朱维尔的生活翻天了，他变成了头号疑犯。FBI两次搜查他的家，媒体把他描绘成一个超重的失败警察和妈宝男，他被很多人痛恨，也成了深夜笑料。





88天后，FBI洗脱了朱维尔的罪名，并和相关机构向他道歉，但他的名声损失已无法挽回，生活每况愈下。2007年，朱维尔死于与体重有关的健康问题，仅44岁。