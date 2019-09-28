李安导演新作《双子杀手》国内首波影评出炉，影评人评价该片“探索一种新的电影语言”、“李安做人极温柔圆融，在电影里也可以极复杂和暴裂”，“视觉惊艳仍是李安式电影，蕴含李安的哲思。”





日前国内首波影评也新鲜出炉，影评人评价“视觉惊艳，李安即便拍动作片，也不会是单纯的火拼。不管他拍什么故事，最终会蕴含李安的哲思，表达李安式的情感。”









李安《双子杀手》MTC评分解禁33分(0好评2中3差) 在国内前期试映中，蒋方舟评价，“他是有教养的老好人，做人极温柔圆融，在电影里也可以极复杂和暴裂。”闫红和陈思呈评价说，“在我看来它更像是一场人生的游戏。”“亵渎电影”认为，“用技术让画面更真实，细腻，有沉浸式的体验。”





“法兰西胶片”认为，“摩托战是儿子对父权的挑衅，全程TV Game 范儿。”冯广建认为，“这个电影看完之后，给我最大的感受是——新。”“奇爱博士”表示，“这部电影更重要的意义，是用什么样的方法和手段去讲故事。李安正在做的是探索一种新的电影语言，而这将是由我们华人创造的。”





















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