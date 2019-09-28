时光网讯
近日，电影《双子杀手》
官微宣布，导演李安
将携主演威尔史密斯于10月来中国开启宣传活动。影片今日发布了杜比影院（Dolby Cinema）版独家海报，黑暗笼罩的城市中危机四伏，海报中央两位“威尔·史密斯”暗示剧情将围绕年老版和年轻版男主角之间展开的生死对决，让人不禁好奇最终谁将更胜一筹。
日前国内首波影评也新鲜出炉，影评人评价“视觉惊艳，李安即便拍动作片，也不会是单纯的火拼。不管他拍什么故事，最终会蕴含李安的哲思，表达李安式的情感。”
不过，《双子杀手》
外媒评论昨日解禁，目前来看不太乐观。目前该片在烂番茄获得了7个媒体评价，5烂2鲜，新鲜度仅29%。该片在metacritic获得的媒体评分均分也只有33分（0好评2中3差），这也是李安导演生涯中在metacritic获得的最低分。
在国内前期试映中，蒋方舟评价，“他是有教养的老好人，做人极温柔圆融，在电影里也可以极复杂和暴裂。”闫红和陈思呈评价说，“在我看来它更像是一场人生的游戏。”“亵渎电影”认为，“用技术让画面更真实，细腻，有沉浸式的体验。”
“法兰西胶片”认为，“摩托战是儿子对父权的挑衅，全程TV Game 范儿。”冯广建认为，“这个电影看完之后，给我最大的感受是——新。”“奇爱博士”表示，“这部电影更重要的意义，是用什么样的方法和手段去讲故事。李安正在做的是探索一种新的电影语言，而这将是由我们华人创造的。”
李安一直都在身体力行地推动电影产业的发展，探索一种观众和电影之间的新关系，让观众不再只是旁观者，而是作为参与者体验其中。这一点在《双子杀手》
中很好地实现了，高帧+3D的摄制方式，特效创作的逼真效果，让人真的有一种身临其境的观影感受，“技术和特效为叙事服务，用技术让画面更真实，细腻，有沉浸式的体验，让观众的眼睛看不出那是烧了钱的特效。”
编辑：隐饮