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国庆大片哪家强？吴京领衔华语最强阵容

十月影市前瞻：李安昆汀新作齐映 影迷狂欢

2019-09-30 07:13:19 来源：Mtime时光网

国庆冲锋号提前吹响

"我和我的祖国"领衔登场

国庆档三巨头集结

"攀登者""机长"重现中国奇迹

李安昆汀新作齐映

大导演新作扎堆影迷狂欢

献礼巨制VS港片新作

古天乐电影宇宙进一步扩大

儿童&动画片集锦

大朋友小朋友都喜欢

10月内地新片一览表

策划/制作：Mtime时光网
10月对影迷来说是大饱眼福：上半程有国庆档《攀登者》、《中国机长》与《我和我的祖国》多部新片齐上映，下半程有李安的《双子杀手》和昆汀的《好莱坞往事》，大导演的重磅新作不容错过。
       时光网特稿 十一长假即将到来，全国上下都洋溢着庆祝新中国成立70周年的喜庆气氛，从9月30日开始，国庆的冲锋号已提前在内地影市吹响，三部集结了内地最强演员阵容的国产大片《攀登者》《中国机长》《我和我的祖国》齐上映，将掀起新一波观影热潮。



       在国庆档“三巨头”中，《我和我的祖国》明星最多、阵容最强，截止目前（9月29日）累计预售票房也最高，该片取材自新中国成立70周年国人耳熟能详的7个重大历史事件。《攀登者》《中国机长》都是根据真实“中国奇迹”故事改编。《攀登者》吴京领衔章子怡张译井柏然胡歌等全明星阵容，《中国机长》则由张涵予挑大梁。



       十一长假之后，内地影迷还将迎来两部知名大导演的重磅作品，李安《双子杀手》昆汀·塔伦蒂诺《好莱坞往事》，仅凭两位导演的名字，不少影迷就早已忍不住想买票了。

       在《双子杀手》中，威尔·史密斯与年轻20岁的自己展开激烈对打，影片采用了3D、120帧/秒、4K分辨率的格式拍摄，这让“史皇”的每个毛孔细节都极尽逼真，当然李安的作品里特效只是卖点之一，影片如何展示动作场景与人性较量也是最大看点。



       昆汀的第九部长片《好莱坞往事》赞美和争议声齐飞，“小李子”和布拉德·皮特大银幕的首次合作，再加上影片引起的关于李小龙的诸多讨论，都让影迷们分外好奇。

        其他国产片方面，香港电影圈的“劳模”古天乐，带来了今年他主演的第六部电影《犯罪现场》，将“古仔电影宇宙”进一步扩大。张家辉搭档张翰主演的《催眠·裁决》，在犯罪片的基础上加入了催眠和审判两大猎奇元素。10月下旬还有两部献礼大片，一部是颇具历史意义的4K修复版《开国大典》，另一部则是李少红的首部战争片作品《解放:终局营救》，由钟汉良周一围钟楚曦主演。

作者：时光网记者组   编辑：隐饮

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 十月前瞻 攀登者 中国机长 我和我的祖国

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