10月对影迷来说是大饱眼福：上半程有国庆档《攀登者》、《中国机长》与《我和我的祖国》多部新片齐上映，下半程有李安的《双子杀手》和昆汀的《好莱坞往事》，大导演的重磅新作不容错过。

作者：时光网记者组 编辑：隐饮

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