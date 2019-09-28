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张涵予袁泉《中国机长》制服大片吸睛

袁泉领衔“空乘天团”英姿飒爽 飞行员气宇轩昂

2019-09-28 11:20:25 来源：Mtime时光网

《中国机长》曝光了一组全阵容大片，由张涵予带领的飞行员和安全员气宇轩昂，袁泉领衔的“空乘天团”英姿飒爽。
　　时光网讯   即将于9月30日上映的电影《中国机长》，今日曝光了一组全阵容大片，由张涵予带领的飞行员和安全员气宇轩昂，袁泉领衔的“空乘天团”英姿飒爽。





　　日前电影于金泉港IMAX国际影城举行首映观影，飞行了超过40年的刘清贵机长表示：“张涵予演绎出了机长的军人气概，非常自然的一个细节是上飞机擦飞机，保持驾驶舱的清洁。而且风挡玻璃破裂之后，机长的表现和真实情况是一样的，乘务组也配合得非常好。保证飞行安全是我们的职责，感谢主创展现出了中国民航的精神与风采。”

　　著名航空博主超侧卫说，观影时他旁边的资深乘务长看哭了两次，并激动地表示：“拍一部民航电影要掌握的专业知识太多了，《中国机长》做到了不仅仅是拍给民航人看的，更用心展现给更多旅客以及普通大众看。专业细节之一就是飞机飞行的镜头，整部电影地面镜头都采用真实飞行场景，多机位多角度拍摄。无论是从飞行员驾驶舱操作、乘务员客舱应急处置、空管员的指挥对话，都非常专业。”

　　著名航空博主停机坪称赞还原度：“去年的3U8633航班，刘传健机长做到了平安无损的把一百多位旅客带回地面。《中国机长》作为一部商业片，它不惜花费时间精力打磨，做到了把一个航班从航前准备到真正执行到遭遇险情后的处置，都高度还原。终于有一部电影细致地刻画了我们工作时的样子，讲述中国民航的伟大与艰辛，让我们理直气壮、扬眉吐气的告诉公众：我们乘务员不是端茶倒水的花瓶！”

   编辑：hello王小羊

关键词： 中国机长 大片
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