Jami总结此次颁奖季他非常看好的影片可以被简称为“4J”，也就是《小丑》、《朱迪》、《乔乔兔》和《正义的慈悲》。

时光网讯 随着各大国际影展陆续落幕，北美颁奖季也即将揭开序幕。时光网将定期推出颁奖季前瞻系列报导。第一期聚焦威尼斯影展和多伦多影展之后，时光网两位前线好莱坞资深记者Brent Simon和Jami Philbrick在接连报道了威尼斯电影节和多伦多电影节之后，为您带来颁奖季前瞻预测。











《小丑》剧照 《小丑》剧照





《朱迪》剧照 《朱迪》剧照





《乔乔兔》剧照 《乔乔兔》剧照





《正义的慈悲》剧照 《正义的慈悲》剧照





在威尼斯影展风光首映后《小丑》获得国际注目，尤其是演员的表演，一定是今年各大影视奖的常客，更有可能勇夺最佳影片、最佳导演、最佳剧本等大奖。除了《小丑》，《雷神3》导演塔伊加·维迪执导的黑色喜剧电影《乔乔兔》也刚刚捧得了多伦多电影节的人民选择奖，去年的奥斯卡最佳影片《绿皮书》也同样获得了该奖项。





而凭借改编自美国律师布莱恩·史蒂文森所著畅销书的电影《正义的慈悲》，杰米·福克斯有机会借此片获得最佳配角奖的影视奖提名，迈克尔·B·乔丹也有机会角逐最佳男主角奖。同样有实力竞争影帝的还有《邻里美好的一天》中的汤姆·汉克斯等。





至于影后奖项，奥斯卡影后蕾妮·齐薇格凭借在《朱迪》中的出色表演有望分一杯羹。





随着年底颁奖季接近，时光网也会在接下来几个月中定期推出最新的前瞻预告。大家有什么想法，欢迎在底下留言！