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北美颁奖季超前瞻"4J"成最大热门

"小丑"依旧是最大热门 "朱迪"有望分影后一杯羹

2019-09-28 12:22:25 来源：Mtime时光网

Jami总结此次颁奖季他非常看好的影片可以被简称为“4J”，也就是《小丑》、《朱迪》、《乔乔兔》和《正义的慈悲》。
　　时光网讯 随着各大国际影展陆续落幕，北美颁奖季也即将揭开序幕。时光网将定期推出颁奖季前瞻系列报导。第一期聚焦威尼斯影展和多伦多影展之后，时光网两位前线好莱坞资深记者Brent Simon和Jami Philbrick在接连报道了威尼斯电影节和多伦多电影节之后，为您带来颁奖季前瞻预测。

　　Jami总结此次颁奖季他非常看好的影片可以被简称为“4J”，也就是《小丑》《朱迪》《乔乔兔》《正义的慈悲》


《小丑》剧照


《朱迪》剧照


《乔乔兔》剧照


《正义的慈悲》剧照

　　在威尼斯影展风光首映后《小丑》获得国际注目，尤其是演员的表演，一定是今年各大影视奖的常客，更有可能勇夺最佳影片、最佳导演、最佳剧本等大奖。除了《小丑》，《雷神3》导演塔伊加·维迪执导的黑色喜剧电影《乔乔兔》也刚刚捧得了多伦多电影节的人民选择奖，去年的奥斯卡最佳影片《绿皮书》也同样获得了该奖项。

　　而凭借改编自美国律师布莱恩·史蒂文森所著畅销书的电影《正义的慈悲》，杰米·福克斯有机会借此片获得最佳配角奖的影视奖提名，迈克尔·B·乔丹也有机会角逐最佳男主角奖。同样有实力竞争影帝的还有《邻里美好的一天》中的汤姆·汉克斯等。

　　至于影后奖项，奥斯卡影后蕾妮·齐薇格凭借在《朱迪》中的出色表演有望分一杯羹。

　　随着年底颁奖季接近，时光网也会在接下来几个月中定期推出最新的前瞻预告。大家有什么想法，欢迎在底下留言！
 

作者：Brent Simon, Jami Philbrick, Stephanie Wu   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 颁奖季 小丑 朱迪
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