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老马丁《爱尔兰人》外媒口碑爆炸

烂番茄全鲜MTC92分 黑帮片还是拿手好戏

2019-09-28 14:09:32 来源：Mtime时光网

《爱尔兰人》在烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。
      时光网讯 日前，马丁·斯科塞斯新片《爱尔兰人》在纽约电影节首映，外媒口碑爆炸。

      目前，《爱尔兰人》在烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。




      《爱尔兰人》改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。

      该片的主演阵容包括罗伯特·德尼罗阿尔·帕西诺乔·佩西哈威·凯特尔等。马丁·斯科塞斯没有找年轻演员来演年轻时的老戏骨们，而是用CG技术帮助主演们改变年龄。

      《爱尔兰人》将于11月1日北美上映，11月27日在Netflix上首播。



部分外媒对《爱尔兰人》的评价：

The Wrap
      马丁·斯科塞斯回归黑帮片，绝不是电影人在晚年重编自己的经典作品。马丁作为一个故事讲述者，一个影像的工匠，依然一如既往的大胆和迷人。

TIME
      《爱尔兰人》的层次和细节是如此的丰富，在多个年代间的过渡也非常优雅，不过难以理出一条清晰的线索。即使这样，这部电影依然很吸引人，以至于让你心甘情愿地被剧情带到任何地方。

BBC.com
      马丁·斯科塞斯太了解他的观众和自己的声望了，这部电影一如既往地一边满足大家的期望，一边让大家感到出乎意料。

World of Reel
      马丁·斯科塞斯献给黑帮片的悼文。

New York Post
      一口气消耗了5个小时的能量，精彩的《爱尔兰人》值得你全神贯注。

   编辑：e

关键词： 爱尔兰人 马丁·斯科塞斯
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爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

-1.0

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

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马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

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