《爱尔兰人》在烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。





目前，《爱尔兰人》在烂番茄获得33个评论，新鲜度100%；在MTC的平均评分也高达92分，20个好评，0中评，0差评。以这种口碑来看，《爱尔兰人》很可能在颁奖季中大放异彩。













《爱尔兰人》改编自查尔斯·布兰德在2004年所写的纪实文学《听说你刷房子了》，讲述的是黑社会杀手“爱尔兰佬”弗兰克·谢兰的故事。









《爱尔兰人》将于11月1日北美上映，11月27日在Netflix上首播。











部分外媒对《爱尔兰人》的评价：





The Wrap

马丁·斯科塞斯回归黑帮片，绝不是电影人在晚年重编自己的经典作品。马丁作为一个故事讲述者，一个影像的工匠，依然一如既往的大胆和迷人。





TIME

《爱尔兰人》的层次和细节是如此的丰富，在多个年代间的过渡也非常优雅，不过难以理出一条清晰的线索。即使这样，这部电影依然很吸引人，以至于让你心甘情愿地被剧情带到任何地方。





BBC.com

马丁·斯科塞斯太了解他的观众和自己的声望了，这部电影一如既往地一边满足大家的期望，一边让大家感到出乎意料。





World of Reel

马丁·斯科塞斯献给黑帮片的悼文。





New York Post

一口气消耗了5个小时的能量，精彩的《爱尔兰人》值得你全神贯注。