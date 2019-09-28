特辑中曝光不少戈壁滩上气势磅礴的精彩画面，伴随陈飞宇真情流露的追忆倾诉，令人对IMAX大银幕上的“追星”故事更添期待。









《我和我的祖国》是IMAX“以真实致敬不凡”国庆献礼专题的重磅作品，经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本。影片幕后主创涵盖众多国内顶级电影人，由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位导演联合执导；台前阵容同样星光璀璨，葛优等数十位明星倾情加盟。影片由《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》和《护航》等七个相对独立的章节组成，从普通人的视角回顾开国大典、女排夺冠、香港回归、申奥成功等新中国成立七十年来的高光时刻，是近期备受瞩目的国庆档影片。



