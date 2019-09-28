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《我和我的祖国》发布IMAX主创特辑

陈飞宇分享拍摄轶事 回顾大漠戈壁难忘经历

2019-09-28 11:13:13 来源：Mtime时光网

特辑中曝光不少戈壁滩上气势磅礴的精彩画面，伴随陈飞宇真情流露的追忆倾诉，令人对IMAX大银幕上的“追星”故事更添期待。
　　国庆献礼巨制《我和我的祖国》即将于9月30日以IMAX格式在全国约660家IMAX影院隆重公映，影片IMAX主创特辑今日曝光。片中演员之一陈飞宇分享拍摄故事并力荐IMAX版，盛邀观众共同回顾全民记忆，追溯新中国发展的高光时刻。

陈飞宇分享拍摄轶事力荐IMAX版

　　作为片中《白昼流星》单元的主演之一，陈飞宇在特辑中对《我和我的祖国》激赏不已，认为本片“是庆祝新中国成立70周年的一部非常重要的影片”，而IMAX版的出色体验亦获得陈飞宇的郑重推荐：“IMAX版《我和我的祖国》重现全民记忆，追溯高光时刻，9月30日与你同呼吸共命运！”陈飞宇同时回顾了在大漠戈壁上伴着日出纵马驰骋追逐“白昼流星”的难忘经历，感慨“这次不仅见到了真正的宇航员老师们，也见证了我们祖国疆土的辽阔”。特辑中曝光不少戈壁滩上气势磅礴的精彩画面，伴随陈飞宇真情流露的追忆倾诉，令人对IMAX大银幕上的“追星”故事更添期待。

　　《我和我的祖国》是IMAX“以真实致敬不凡”国庆献礼专题的重磅作品，经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本。影片幕后主创涵盖众多国内顶级电影人，由陈凯歌任总导演，黄建新任总制片人，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位导演联合执导；台前阵容同样星光璀璨，葛优等数十位明星倾情加盟。影片由《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》和《护航》等七个相对独立的章节组成，从普通人的视角回顾开国大典、女排夺冠、香港回归、申奥成功等新中国成立七十年来的高光时刻，是近期备受瞩目的国庆档影片。

《我和我的祖国》海报

　　《我和我的祖国》的七个故事将震撼的历史事件和饱满的普通人情感融于一体，在IMAX影院的视听系统助力下将加倍绽放魅力。除了标志性的超大银幕，IMAX还拥有高清高亮、鲜艳细腻的画质和震撼逼真的音响系统，能为观众营造出身临其境的沉浸式体验。在IMAX影院里，无论是《前夜》中开启新时代的开国大典，《北京你好》中举国沸腾的奥运之夜，还是陈飞宇出演的《白昼流星》戈壁纵马追星的场景，都将荡气回肠、震撼身心；观众将如同亲临这些历史性时刻，和角色一起感受祖国发展的强劲脉搏，获得感同身受的情感共鸣和终身难忘的美好回忆。

   编辑：边界

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