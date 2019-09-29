



今日，影片发布定档海报预告，预告中一段绑匪变声录音牵出两起横跨10年、完美复刻作案手法的绑架案。海报中，王千源、宋佳、冯远征身披雨衣在人海中追寻着那个一手策划两起绑架案的真凶。





















10年前，白兰（宋佳 饰）女儿铃铛被绑架并意外身亡，重案组警官陈浩（王千源 饰）许诺孩子母亲一定将凶手绳之以法。无奈经过漫长的追查却一无所获，陈浩带着遗憾离开警队。10年后，陈浩偶然间发现新线索，身患绝症的白兰重拾希望，决心为女寻凶，两人展开调查并发现了罪犯留下的蛛丝马迹。与此同时，李爱军（冯远征 饰）外孙女也遭人绑架，绑架手法跟10年前如出一辙，面对狡猾的嫌犯，陈浩和白兰能否抓到凶手，一偿夙愿？





本次曝光的定档预告中，一段绑匪变声录音、横跨10年、40万赎金、两起作案手法完全相同的绑架案，种种相同点为这起悬案埋下悬念。丧心病狂的绑匪无情勒索，让痛失爱女的白兰陷入绝望，同时也让李爱军歇斯底里地呐喊。陈浩背负着对白兰的遗憾和愧疚，重新踏上10年前这段未走完的寻凶之路，在废弃停车场、鱼市暴走追凶的他，拼尽全力只为兑现10年前对白兰许下的承诺。





十年两起作案手法完全相同的绑架案，将电影里陈浩、白兰、李爱军三个人物的命运紧紧串联起来。定档海报中身穿雨衣的三个人置身于人海中，三种眼神将三个人的角色内在情感传递——身患绝症的母亲白兰在自己最后的日子里下定决心查出真凶给女儿一个交待；李爱军在外孙女被绑架后也不敢停下寻找的脚步；陈浩则带着愧疚在茫茫人海中寻找真凶。尽管三个人的遭遇不尽相同，却都有着同样的执念——找出真凶，终结这起跨越10年的绑架案。





影片中，王千源、宋佳、冯远征、李九霄四位实力派同台飙戏。王千源在本次曝光的定档预告中内心戏动作戏两不落，将角色内心的愧疚通过难度极高的追凶动作戏全部释放，联手警员王星星（李九霄 饰）全力追捕绑架案真凶。





除此之外，片中宋佳更是素颜出演绝症母亲白兰，将一个绝望母亲诠释，预告片中白兰手上针管中血液倒流的画面，尽显这个角色为女寻凶路上的“至狠时刻”。人艺戏骨冯远征展现了自己炸裂演技，失去外孙女的李爱军经历了从慌张、愧疚、绝望、歇斯底里的一系列变化。



