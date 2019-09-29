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《中国机长》周六点映票房5566万夺冠

《我和我的祖国》首日预售&累计票房领跑

2019-09-29 09:39:57 来源：Mtime时光网

周六在国庆档四部新片的点映助推之下，全国单日综合票房回升至1.68亿，《中国机长》周六点映票房5566万夺冠，《我和我的祖国》首日预售和累计预售票房最高，分别为1.44亿和1.56亿。
       时光网讯 根据初步统计，9月28日周六大盘报收1.68亿；《中国机长》点映5566万；《攀登者》点映4327万；《我和我的祖国》点映1189万；《小小的愿望》787万，累计2.6亿；《罗小黑战记》647万，累计3.02亿；《小Q》609万，累计1.04亿；《决胜时刻》537万，累计9274万；《诛仙I》504万，累计3.94亿；《雪人奇缘》点映472万；《哪吒之魔童降世》479万，累计49.46亿。



       在国庆档四部新片的点映助推之下，周六市场大盘环比暴涨250%，全国单日综合票房回升至1.68亿，这也将是本周唯一一天内地总票房单日破亿。截止目前，9月累计票房达24.77亿左右，比去年同期31.02亿还有一定差距，但9月30日国庆档首日估计票房爆发能追回不少，仍然值得期待。

       周六国庆四部新片齐开点映，《中国机长》全天点映2.2万多场，场均人次超65人，创下今年最高点映成绩5566万。《攀登者》点映票房也超4000万，比暑期档的《烈火英雄》高出三分之一。《我和我的祖国》虽然点映场次仅为榜首两片的十分之一，但凭借88.1%的上座率，点映票房也突破千万。



       9月30日国庆档正式拉开帷幕，目前来看《我和我的祖国》首日预售和累计预售票房最高，分别为1.44亿和1.56亿，排片以33.6%暂居第二。《攀登者》排片35.3%以微弱的领先优势位居首位，首日预售和累计预售票房分别为7401万和1.17亿。《中国机长》排片30.2%排名第三，首日预售和累计预售票房分别为6471万和1.2亿。

       可以看出在9月30日，三部重点影片已瓜分走99.1%的排片占比，其他影片在国庆档基本只能在夹缝中生存了。目前三部影片中《我和我的祖国》预售成绩略胜一筹，但首日排片差距不大，战况胶着，哪部影片能更受观众的喜爱，主要看开画后的口碑表现了。当然，国庆档也很有可能出现“三分天下”，三部影片齐头并进的局面。

   编辑：隐饮

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关键词： 内地票房 中国机长
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