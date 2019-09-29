周六在国庆档四部新片的点映助推之下，全国单日综合票房回升至1.68亿，《中国机长》周六点映票房5566万夺冠，《我和我的祖国》首日预售和累计预售票房最高，分别为1.44亿和1.56亿。











在国庆档四部新片的点映助推之下，周六市场大盘环比暴涨250%，全国单日综合票房回升至1.68亿，这也将是本周唯一一天内地总票房单日破亿。截止目前，9月累计票房达24.77亿左右，比去年同期31.02亿还有一定差距，但9月30日国庆档首日估计票房爆发能追回不少，仍然值得期待。



















可以看出在9月30日，三部重点影片已瓜分走99.1%的排片占比，其他影片在国庆档基本只能在夹缝中生存了。目前三部影片中《我和我的祖国》预售成绩略胜一筹，但首日排片差距不大，战况胶着，哪部影片能更受观众的喜爱，主要看开画后的口碑表现了。当然，国庆档也很有可能出现“三分天下”，三部影片齐头并进的局面。