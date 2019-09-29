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国产谍战片高峰《风声》公映十周年

为什么她可以经得起时间考验？

2019-09-29 09:49:52 来源：Mtime时光网

“风声之后，世间再无传奇”，十年过去，的确没有一部谍战电影可以超越《风声》

　　时光网特稿 2009年国庆档，电影《风声》上映，影片海报上的宣传语是“风声之后，世间再无传奇”。接触电影久了，大概也知道这是相对夸张的宣传语，这样的重量级影片，片方当然希望票房节节攀升，宣传语自然是要让人一下子就记住，10年之后，再看《风声》，我首先想到的依然是这句宣传语。



　　10年过去了，《风声》在国产谍战片中已经是一座高峰，在新世纪之后的同类型国产片中，甚至很难找到一部与之匹敌的影片，果然，影片真的做到了“《风声》之后，再无传奇”。为什么《风声》可以经得起时间考验？


　　打造一部电影精品，台前幕后都需要是一流高手，这就是所谓的精益求精。从原著来说，知名谍战作家麦家的小说《风声》问世两年，已经有了一定受众基础，用现在的话来说，是一个大IP。

　　《风声》实行双导演制，陈国富高群书联合导演，他俩是如何走到一起的？又是如何分工的？


　　陈国富在《风声》宣传期时接受采访，他就此问题回答说：“《风声》剧本是我写的，原本是想我一个人导演，后来遇见高群书来华谊谈合作《四大名捕》（后来改名《西风烈》），他之前的《千钧。一发》我很喜欢，精炼细致的电影语言在内地导演中很少见，所以我邀请他来一起执导《风声》。”



　　对于现场两位导演如何具体分工，高群书说道：“陈国富就像是一位元帅，我是一名大将，我负责在阵前拼杀，他负责总指挥。说详细点，前期剧本由他完成，演员是我们一起商量定下来的，拍摄的工作由我完成大部分，他执导过几场戏。之后，由陈国富完成剪辑与后期制作，宣传工作也由他来整体把控。”

　　《风声》的监制是冯小刚，他负责节奏和尺度的把控。影片中那几场令人颤栗的酷刑戏份，就有冯小刚的参考意见，这几乎也是国产片中罕见的血腥尺度了，上映之时也引发不少争议。这样残酷的场景，之后的国产片中也很难再见到了。


　　《风声》是全明星阵容，主演包括周迅李冰冰张涵予黄晓明，配角阵容包括王志文苏有朋英达石兆琪。这还不算，影片还有倪大红、吴刚、段奕宏朱旭刘威葳邓家佳等众多明星客串，片中只要是有台词且能露脸的角色，可能都是一位明星。
　　《风声》这部电影最大的优点就是剧作结构严谨，表演群体出彩。

　　麦家的小说《风声》贡献了一个好故事，但《风声》是长篇小说，改编成电影难度很高，最重要的是，这部小说带有悬疑元素，看过小说的观众知道谁是“老鬼”。


　　所以，电影《风声》能够成功，还是在于剧本改编得好。改变了老鬼的角色，还加入一个老枪的角色，大部分的人物关系都变了，而且浓缩了故事，整部电影90%的戏份都是在裘庄中进行，电影的主题就是“裘庄捉鬼”，把原著中的前情铺垫和很多不必要的人物都删减了，做了很好的减法，这就为影片的成功打下了基础。

　　而对于观众来说，最直观感受到的是演员们精彩的表演，李冰冰和周迅在片中的精彩演出值得喝彩，李冰冰凭借李宁玉这个角色海获得了金马最佳女主角，是她演艺生涯的一个巅峰。片中，她的两场戏尤为出色，一场是她被武田“测量审问”，李宁玉逐渐进入崩溃状态，她的束手无策与极度恐惧从表情到动作都让人难以直视，让人可以感觉到她的痛苦。


　　另一场戏，是她与周迅饰演的顾晓梦摊牌，李宁玉从愤怒到震惊，每一种情绪的变化都拿捏到位，这时候银幕上李冰冰的表演情绪是完全可以打动观众的，我还记得当时在影院看到这场戏时，影厅里面静的出奇，之前影厅里还有个别人小声低语，但这场表演把所有人都带到了戏中。

　　一个人的精彩表演成就不了一部好戏，《风声》中的演员几乎是个个出彩。在国产电影中，群星戏并不罕见，但真的是一部戏中的每个明星都能做到表现一流，那很难，《风声》就做到了。《风声》这部戏中的演员戏份有长短，但在有限的时间中，展现出最好的表演，这部戏想不成经典都难了。


　　周迅在片中的表演也是影后级别的，戏中，顾晓梦与李宁玉最后摊牌对峙的那一场戏，当李宁玉揭开了顾晓梦的身份，顾晓梦瞬间变脸，娴熟地用胶布堵住了窃听器，动作和表情完全是久经沙场的老战士，和之前的千金小姐判若两人，戏里戏外，周迅和顾晓梦都是一位表演大家。



　　黄晓明在片中的角色名叫武田，是一名日本中层军官，他策划的整个“裘庄捉鬼”事件。武田这个角色的设定是日本知名历史人物武田信玄的后代，所以开场武田被同僚调侃先祖，才会一怒之下扎上了对方，从而犯下重罪。为了弥补这个过错，武田希望捉到老鬼，从而戴罪立功。

　　毫无疑问，武田这个角色是黄晓明最好的电影角色之一，虽然是反派，也不是主角，但依旧出彩。这个角色阴险、狠辣、自作聪明，他是一个很可悲的角色，同时也很复杂，表面上对外人耀武扬威，但内心里也是贪生怕死。武田虽然把老鬼和老枪都抓到了，但就是查不出他们的真实身份，还处处被他们牵制。

　　武田的聪明是有限的，他的作恶多端也会让他罪有应得。这样一个性格异常丰富的反派角色交给黄晓明来演，也最终成就了他的表演代表作。只可惜，他后来很难再遇到这样的角色。

　　导演兼编剧陈国富给《风声》中的每个人物都写了小传，让每个演员都知道角色的前因后果，这样表演起来更加充实。苏有朋饰演的张司令副官白小年同样让人难忘，他是一名戏子，与张司令关系不一般。在陈国富的设定中，这个白小年是金生火（英达饰）介绍给张司令的，但白小年和金生火关系很差，两人之前可能互为利用，但最终分崩离析。

　　《风声》中的角色就是这样有魅力，每个角色都有过去，值得观众去考究和猜想，这就是一部好戏带来的效应。

　　《风声》片中几乎每个主要角色都值得书写一下，但如果一一拆解，大家看得也会很累。这里再说两个客串演员，倪大红和吴刚。



　　倪大红在片中饰演一名抗日组织的联络员，全片他都没有台词，露脸也就是前后一分钟左右，叼着烟卷的他也就两场戏，片中每次出场都让日军极为紧张，毋庸置疑，苏大强，哦不，倪大红浑身都是戏。

                        
　　吴刚饰演的六爷是一位针灸高手，但手艺没用到正途，精通穴位，改行做了刑讯专家，为日本人效力，俗称“汉奸”。看吴刚演戏是一种享受，尤其是他清脆的台词，掷地有声，几个表情动作就把人物的狡猾与阴险展露无遗。



　　片尾，周迅的画外音念出顾晓梦的遗书，这大段台词让人触动——

我不怕死
我怕的是我爱的人不知我因何而死
我身在炼狱留下这份记录，
是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定，
但我坚信，
你们终会明白我的心情。
我亲爱的人，
我对你们如此无情，
只因民族已到存亡之际，
我辈只能奋不顾身，挽救于万一。
我的肉体即将陨灭，灵魂却将与你们同在。
敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，
而是一种精神、一种信仰。
只有信仰，才是无可替代的力量。


　　不知不觉，《风声》已经过去10年，10年来，再未有同类型电影可以与之比肩。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 风声 十周年 陈国富 高群书 周迅 李冰冰 黄晓明 王志文 张涵予
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