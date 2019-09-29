在采访中，沙溢提到拍摄过程中印象最深刻的一场戏，也是安吉最好的那场戏，就是芒果过敏那场戏，“安吉拉着我手，说出那句台词的瞬间，突然让我觉得特别揪心”。





“开化验单、准备呼吸机、推针不行切气管！”终极预告片一开始就很“刺激”，沈童（沙溢饰演）抱着男男（安吉饰演）冲进医院。原来男男因为芒果过敏，产生呼吸困难。看似“不靠谱”的沈童“一顿操作猛如虎”。在沈童拿着单据准备去缴费时，男男的小手拉着沈童的大手说了一句“我不想一个人待在这儿，我害怕！”安吉的绝望无助的小眼神配上迷人的小烟嗓，顿时激起观众浓浓的保护欲。





在采访中，沙溢提到拍摄过程中印象最深刻的一场戏，也是安吉最好的那场戏，就是芒果过敏那场戏，“安吉拉着我手，说出那句台词的瞬间，突然让我觉得特别揪心”。





不同于安吉的令人动容，戏中沙溢吃芒果肿成猪头那场戏，让上海路演现场的观众爆笑不止。粉丝们对沙溢安吉父子俩的芒果梗十分感兴趣。据沙溢透露，其实安吉特别喜欢吃芒果，自己对芒果也不过敏。有一次父子俩去商场，安吉买了一杯芒果汁，沙溢问他喝的什么，安吉神秘的回答道，就是在戏里你吃了之后变“猪头”的那个水果。现在，芒果梗已经被沙溢一家四口“玩坏了”。





在终极预告片中，男男这样评价沈童“我觉得你这个人还挺有意思的，和别的大人不一样”。从最初的男男戴着头盔上车，拒绝与沈童交流，“没礼貌扣一千，放屁扣一千”，到最后男男哭着与沈童分离，问“我还能再和你见面吗？”1400公里，一路欢笑囧途，看起来不着调的旅行，其中却蕴含着深刻的父子相处之道。









据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品，中国电影股份有限公司发行。10月3日，国庆期间一起来电影院“面签”，看沙溢安吉上演一场不可思议的囧路奇缘，在寻找“旅行的意义“中，揭开安吉藏在心底的小秘密。