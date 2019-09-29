在皮特看来，反思自己的责任，才能过好接下来的人生。

皮特在《星际探索》首映红毯上









皮特说一个家庭的破裂对他的震撼很大，让他要思索自己的人生（即使没有导演给他这样的剧本）。





皮特和朱莉的离婚发生在2016年，导火索是疑似虐童事件。2016年9月14日在从法国飞往美国的私人飞机上，喝醉酒的皮特和15岁的养子马多克斯大吵一架，甚至出现了肢体上攻击。





据称，皮特在冲孩子发火的时候，朱莉和其他五个孩子也在飞机上。等晚上八点飞机降落在明尼苏达时，皮特在停机坪上依旧咆哮不止。





虽然后来FBI调查表明不存在虐童事件，但朱莉对于酗酒和对孩子实施暴力的皮特“零容忍”，坚决离婚。





曾经欢乐的一家人





后来，皮特和朱莉达成抚养权协议，朱莉拿到全部6个子女的抚养权，皮特获得了“治疗探视权”（therapeutic visits，即探视本身不在家中，且探视过程中皮特需要全程处于心理医生或心理治疗师的监视下。）





顺道说一下，当初飞机上"疑似虐童事件"主角马多克斯今年已18岁了，开始就读韩国延世大学生物工程专业，朱莉今年还亲自送儿子上学。





朱莉和马多克斯在韩国





在另外一个采访中，皮特说：“人生总是带着苦痛、寂寞和后悔。我有个朋友在收容所工作，那里的无家可归者聊的最多的还是爱，以及他们对于爱的遗憾。”他在接受GQ杂志采访时，承认自己有严重酗酒问题，并在积极戒酒。





美国八卦杂志最新消息是，皮特目前正在和圈外珠宝设计师恋爱。皮特减少自己的表演工作，他承认自己想得最多的，老了后如何优雅的生活，就像大卫鲍伊那样。