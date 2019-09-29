《犯罪现场》曝集体海报难辨真凶，古天乐领衔豪华阵容“搞劫案”。





在此次发布的“全员嫌疑”版海报中，领衔主演古天乐端枪立于画面中央，气势十足，张继聪、宣萱、颜卓灵、姜皓文、薛凯琪、谭耀文、安志杰、李璨琛，八位主演集体亮相，神态各异引人猜想。警、匪、民三方势力交错，让影片的隐情更加捉摸不透。





古天乐在今年已上映了五部电影后，终于惊喜呈现了一个不太一样的反派。与一坏到底的反派角色不同，古天乐饰演的悍匪汪新元身上混杂着许多极致却矛盾的性格品质。这其中既有古天乐不断对自身演技的打磨，也有故事和人物的创新，多重因素共同为观众呈现出“亦正亦邪”的汪新元，这是继《创世纪》之后，导演冯志强与古天乐时隔20年的再度合作，同时也是古天乐和宣萱继《寻秦记》18年后首次大银幕合作，相当值得期待。





电影《犯罪现场》讲述了心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪饰）深入调查，发现案件真相并不简单。





犯罪警匪力作《犯罪现场》将于10月12日全国上映。

































编辑：隐饮