电影《我和我的祖国》曝光主创"全家福"写真，全体主创集体出镜，定格时光胶卷，献礼新中国成立70周年。









七个故事分别为《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》和《护航》。





七个故事中，为保障开国大典国旗顺利升起，大典背后的工作人员用1949年的一个惊心动魄的未眠之夜确保立国大事“万无一失”；为研制我国第一颗原子弹，1964年无数无名英雄献身国防科技事业，奉献了自己的青春和爱情；1997年，外交官、升旗手、香港警察、普通香港市民皆用自己的付出与努力确保香港回归分秒不差；2008年北京奥运，北京出租车司机与汶川孤儿命运相汇，因一张奥运会开幕式门票引发了一段感人至深的故事……





作为献礼片，《我和我的祖国》台前和幕后阵容都非常强大。该片由陈凯歌任总导演、黄建新任总制片人、张一白任总策划，陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野七位导演每人负责一个故事。主演则包括黄渤、张译、吴京、马伊琍、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳等。

























编辑：隐饮