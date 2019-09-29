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献礼片《我和我的祖国》北京首映礼

沈腾:哭了几包纸 惠英红:大声说我是中国人

2019-09-29 11:01:31 来源：Mtime时光网

沈腾看完电影后赞叹：“满满的感动，我的感受不只是从现场开始，看完预告片就已经泣不成声了，今天哭完了好几包纸了。”

首映礼

      时光网讯 9月28日，国庆献礼片《我和我的祖国》在北京举行首映礼，陈凯歌黄建新张一白宁浩徐峥等七大剧组主创悉数出席，与现场观众面对面进行交流，分享影片拍摄的幕后故事。影片将于9月30日正式公映。

      现场，时任香港回归政权交接仪式升旗手朱涛，中国工程院院士、中国工程院原副院长杜祥琬，国庆55周年、60周年天安门联欢活动执行导演卫齐，北京奥运会女子蹦床的金牌获得者何雯娜，获得伦敦奥运会冠军的董栋，及获得多次世界冠军的涂潇以及李丹也来到现场，作为历史瞬间的亲历者、见证者，讲述了他们与历史交汇的刹那感受。

      首映观影后《流浪地球》导演郭帆力挺影片，表示影片的7位导演都是自己学习的对象，当看到整部影片“感觉像回到了新中国成立的时候，一步一步走过来，感觉历历在目，有很多值得感动的部分。”《大鱼海棠》导演梁旋分享了自己的个人故事：“我外公跟我讲过他抗战时期的故事，他认识了我外婆才有了我妈妈，然后才有了我，观影整个过程都感受到我们祖孙三代人跟我们的祖国之间的联系，所以我非常感动。”《恋爱中的城市》导演董润年表示，影片代表了中国电影人的最高水平，是爱国主义的“极致表达”；《超时空同居》导演苏伦发言：“弥足珍贵的历史时刻应该被我们每个人深深烙在心里，这是一种传承。”

      导演陈凯歌现场聆听年轻电影人的发言后，也为大家送上寄语：“希望祖国 80周年生日的时候，能看到由这些年轻导演为祖国献上的生日贺礼。”

       沈腾看完电影后赞叹：“满满的感动，我的感受不只是从现场开始，看完预告片就已经泣不成声了，今天哭完了好几包纸了，还有一部分抹在裤子上。”王俊凯作为95后，分享了他对影片的感受和理解：“通过这部电影了解到几个历史事件，感受到祖国的发展，非常骄傲成为一个中国人，感谢所有导演们和前辈们的付出，也祝祖国生日快乐。”

      李治廷连赞影片，称“好多次流泪，真的是非常让人慷慨激昂的一部片，我对一句台词印象很深：'154年了，一秒不能再等'，我一辈子记得那个台词，谢谢导演们。”片中故事《回归》的主演惠英红、任达华分享自己对香港回归的感受。惠英红回忆，自己从小在香港红灯区长大，靠向洋人要饭讨生活，一直等，终于等到回归那一天。“看到五星红旗在空中飘扬的时候，我大声说，我是中国人，我终于有祖国了。”

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我和我的祖国 陈凯歌 惠英红 宁浩
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