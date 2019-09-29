《小丑》洛杉矶首映，一大波美图赶到。



















金刚芭比在线卖萌 金刚芭比在线卖萌





自影片面世后，关于《小丑》“宣扬暴力”的争议一直没停过，民众甚至对威尼斯电影节将大奖颁给这么一部“洗白暴力犯罪”的影片也提出了质疑。









近日，枪击案受害者家属给华纳致信，家属担心，同样有着小丑角色的该片会引起同样的模仿效应，家属表示希望华纳能意识到他们有责任保护所有人的安全。并且受害家属在媒体谈话时明确的表明了自己的担忧：“我担心的是，或许还有更多人处在崩溃的边缘，在受到这部电影的影响后，他可能会成为一件大规模枪击案的凶手。”





《小丑》剧照





不仅是遇害者家属，许多人都认为电影对一个临近崩溃的人成为社会威胁的描述太过于真实，太令人不安。人们有理由去担心，这部电影可能会激发现实中的暴力行为。





针对争议华纳也发表了一个声明：





"枪支暴力在美国的社会中是一个严重的问题，我们向所有受这些悲剧影响的受害者和家庭表示深切的同情。我们公司在很久之前就为枪支受害者慈善机构捐款，一直没有中断。最近几周，我们的母公司与其他企业的领导正在一起呼吁议员们立法来应对这个 问题。"





而导演近日在接受外媒采访回应此事时却觉得有点委屈：









编辑：z