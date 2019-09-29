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"小丑"洛杉矶首映海王现场卖萌助兴

影片深陷暴力争议 导演抱怨"小丑"被双标

2019-09-29 13:21:24 来源：Mtime时光网

《小丑》洛杉矶首映，一大波美图赶到。


     时光网讯　今日，电影《小丑》在洛杉矶举行了全球首映礼，电影主创导演托德·菲利普斯、主演杰昆·菲尼克斯莎姬·贝兹马克·马龙、弗兰西斯·康罗伊、布雷特·库伦出席。 ​此外鲁妮·玛拉也现身红毯支持未婚夫，海王杰森·莫玛和妻子也亮相助阵首映，现场各种卖萌展现金刚芭比的蜜汁魅力。



金刚芭比在线卖萌

     自影片面世后，关于《小丑》“宣扬暴力”的争议一直没停过，民众甚至对威尼斯电影节将大奖颁给这么一部“洗白暴力犯罪”的影片也提出了质疑。

      事情还要从一起枪击案说起，2012年​​美国奥罗拉市发生了一起影院枪击案，一名枪手对正在观看电影的观众扫射，造成12死70伤，电影院当时播放的就是《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》

    近日，枪击案受害者家属给华纳致信，家属担心，同样有着小丑角色的该片会引起同样的模仿效应，家属表示希望华纳能意识到他们有责任保护所有人的安全。并且受害家属在媒体谈话时明确的表明了自己的担忧：“我担心的是，或许还有更多人处在崩溃的边缘，在受到这部电影的影响后，他可能会成为一件大规模枪击案的凶手。”

《小丑》剧照

     不仅是遇害者家属，许多人都认为电影对一个临近崩溃的人成为社会威胁的描述太过于真实，太令人不安。人们有理由去担心，这部电影可能会激发现实中的暴力行为。

     针对争议华纳也发表了一个声明：

     "枪支暴力在美国的社会中是一个严重的问题，我们向所有受这些悲剧影响的受害者和家庭表示深切的同情。我们公司在很久之前就为枪支受害者慈善机构捐款，一直没有中断。最近几周，我们的母公司与其他企业的领导正在一起呼吁议员们立法来应对这个 问题。"

     而导演近日在接受外媒采访回应此事时却觉得有点委屈：

     导演表示“我知道那件枪击案是很可怕、很可怕的事情，但其实是跟电影本身无关的，那位染红头发的施暴者并不是像错误报道中写的那样以“小丑”的身份干的这件事，而这也不是电影《小丑》本身所代表的的东西。”

     “这部电影是发生虚构的世界中的一个虚构的角色身上的故事，但更让我讨厌的的是那种‘有毒的白人男性视角’论调，当你说：‘啊，我刚看了《疾速追杀3》。’他(John Wick)作为白人男性一个人杀了300个人，而每个观众都在大喊大笑。所以，为什么这部电影就要被双标？（言下之意：不找别人的茬却只来挑小丑的刺？）说实话，我觉得这样很没道理。”

   编辑：z

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关键词： 小丑 托德菲利普斯 杰昆菲尼克斯
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