导演吉尔·卡尔顿透露，片中小雪人大毛的灵感来源很简单，他养了好几只大狗，大毛其实就是大狗。看起来有点凶，但其实非常可爱。





三位中国都市少年与一个拥有魔力的喜马拉雅小雪人神奇相遇、结伴同行，经历考验最终护送小雪人与家人团聚的故事，期间少年们的内心深深体味了勇敢和家的意义。









吉尔·卡尔顿透露，片中小雪人大毛的灵感来源很简单，他养了好几只大狗，大毛其实就是大狗。看起来有点凶，但其实非常可爱。托德·维尔德曼表示，“小雪人这种角色是动画师的梦想，他不会说话，而是用肢体语言带给你惊喜。”





汪可盈也认为小艺和大毛的关系很特别，“养宠物的人应该能体会这种感情。”





终极预告 小雪人的性格像大狗，形象设计则复杂得多。托德·维尔德曼坦言，雪人的设计集多种形象于一身，“首先要符合人们对雪怪的第一印象，一个大脚怪的样子。第一眼看到那个轮廓，它是有点凶狠的。但仔细看的话，它其实很可爱很柔软。它能卷成一个球的设定很重要，这让它的行为不可预测。”





吉尔·卡尔顿表示，他们希望雪人可以去做各种各样很好玩的事情，比如说他可以四只脚爬，也可以两只脚站立，也可以打滚，然后变成一个雪球，身上的毛都可以竖起来……于是最终出现了电影里的小雪人大毛。











《雪人奇缘》着重展现了很多中国的地域风貌，几个孩子和大毛的冒险之旅，串起了众多的中国美景。





吉尔·卡尔顿回忆，在最初创作创作这部电影之前，她在自己家的墙上贴了一幅中国的地图，他希望故事的开端是一个城市，背景借鉴上海， 从这里出发，一直要沿着长江一直到喜马拉雅，这一整条路线当中的沿途就有很多的著名的景点，比如千岛湖、黄山、戈壁大沙漠、乐山大佛，还有很大一片油菜花田，竹林等等。





汪可盈与吉尔·卡尔顿 在配音过程中，汪可盈对这个故事深有感触，“你可能会以为这是一个小艺拯救小雪人的故事，实际上小雪人也在拯救小艺，它们帮助彼此找到归宿。”





吉尔·卡尔顿曾在皮克斯工作多年，她这次也把皮克斯的成功经验放入到了《雪人奇缘》中，“我是皮克斯仅有的几名动画师之一，很多时候他们会让我来设计女牛仔杰茜。《玩具总动员2》里的催泪戏就是我画的分镜。所以中国如果想要从皮克斯动画想要去学习一些什么的话，就是要不要害怕把感情的引援放到动画里面。”





“中国的家庭观念跟美国不一样。比如说美国的话，虽然他们也很关爱自己的孩子，但是孩子成年以后就各自纷飞了。 但是中国的话，即使孩子长大了，父母还是想要把它拉在自己身边，包括祖父母也会愿意跟自己的孩子住在一起，我们有意把这种大家庭的感觉融入到了故事里面。”





作为华裔演员的汪可盈感叹：“我觉得这部电影教会了我，也能教会其他年轻观众交流的力量。向他人敞开心扉，讲述自己的困难。”