中美合拍动画《雪人奇缘》作为北美上周唯一大规模开画新片，三天进账2085万美元，轻松击败《唐顿庄园》等老片，问鼎北美周末票房榜。





焦点发行的电影版《唐顿庄园》次周加馆至近3400家影院上映，周末三天再收1450万美元，让出了周末冠军宝座。影片比开画周末下跌五成出头，上映两周累计票房已达5850万美元。









《小丑》即将登场 截止周日，9月北美累计票房已达6.74亿美元，已经超过去年9月的最终成绩；不过，9月大盘将无望刷新2017年9月的历史同期最高纪录（6.98亿美元），只能屈居历史第二位。









北美周末票房前十名 09.27-09.29（单位：万美元）











