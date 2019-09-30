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中美合拍动画《雪人奇缘》北美票房登顶

《小丑回魂2》逼近2亿大关 周末迎《小丑》

2019-09-30 09:13:16 来源：Mtime时光网

中美合拍动画《雪人奇缘》作为北美上周唯一大规模开画新片，三天进账2085万美元，轻松击败《唐顿庄园》等老片，问鼎北美周末票房榜。

中美合拍动画《雪人奇缘》登顶北美票房榜

　　时光网讯 北美市场上周只有一部大规模开画的新片，虽然周末票房冠军易主，但市场热度也出现明显下滑。环球发行的动画新片《雪人奇缘》首周在4200多家影院开画，开画三天进账2085万美元，轻松击败《唐顿庄园》等老片，问鼎北美周末票房榜。影片也成为环球影业今年第七部登顶周末榜首的作品，环球也超过迪士尼影业，成为拥有周末冠军影片数（不计连冠）最多的公司。

　　焦点发行的电影版《唐顿庄园》次周加馆至近3400家影院上映，周末三天再收1450万美元，让出了周末冠军宝座。影片比开画周末下跌五成出头，上映两周累计票房已达5850万美元。

　　新片势力比较单薄，而部分老片走势也不太理想，周末大盘时隔三周再次跌破1亿美元关口。2019年第38个周末的票房榜前12名影片累计票房报收8630万美元，周末大盘环比大跌25.4%，这个成绩在下半年也仅高于暑期档的收官周末；同时，大盘也比黑人喜剧《夜校》开画登顶的去年同期（大盘9464万美元）下跌8.8%。

《小丑》即将登场

　　截止周日，9月北美累计票房已达6.74亿美元，已经超过去年9月的最终成绩；不过，9月大盘将无望刷新2017年9月的历史同期最高纪录（6.98亿美元），只能屈居历史第二位。

　　本周市场将迎来备受期待的DC漫改电影《小丑》，北美市场将毫无悬念重新焕发生机。

北美周末票房前十名 09.27-09.29（单位：万美元）


　　STX发行的喜剧新片《舞女大盗》周末再收1147万美元，回升至周末票房第三。影片周末跌幅缩小至三成左右，累计票房已破8000万美元。 

　　华纳发行的恐怖片《小丑回魂2》周末三天再收票房1040万美元，仍排在周末榜第四。影片周末仅跌不到四成，累计票房已超1.9亿美元。

　　福斯发行的科幻片《星际探索》次周末再收1000余万美元，下滑至周末榜第五，累计票房已达3550余万美元。而与其同日上映的《第一滴血5：最后的血》次周末跌幅过半，两周累计仅收3300余万美元。

蕾妮·齐薇格主演传记片《朱迪》

　　路边引力发行的传记片《朱迪》上周末在北美461家影院中小规模开画，三天录得309万美元，排在周末票房榜第七位。影片由舞台剧导演伯特·古尔德（《麦克白》）执导，由热门英剧《王冠》的编剧汤姆·艾吉操刀剧本，故事主角是好莱坞传奇女星朱迪·嘉兰，蕾妮·齐薇格在片中饰演朱迪。《朱迪》在烂番茄得到84%的媒体好评率，观众好评率也达92%，口碑应该对其后续扩映有所帮助。影片首周末观众中有79%的年龄在35岁以上，女性占比也高达60%。

　　WellGO-USA发行的国产动画《哪吒之魔童降世》继续在小范围点映，截止上周四的累计票房已达360万美元，暂列本年度非英语电影的第五位，预计最终将比《战狼2》（272万美元）高出35%以上。而同家公司发行、三池崇史导演的日本电影《初恋》上周末在两家影院点映，收获票房2.42万美元，馆均票房破万。

作者：沉默的橄榄   编辑：Joker

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 雪人奇缘

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