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沙溢安吉Rap演绎鬼马狂想曲

《亲密旅行》宣传推广曲MV上线

2019-09-30 12:59:51 来源：Mtime时光网

沙溢安吉主演的亲子喜剧电影《亲密旅行》发布宣传推广曲《乐在途中》MV
　　时光网讯 由沙溢导演处女作、沙溢安吉主演的亲子喜剧电影《亲密旅行》即将在10月3日全国上映。在影片发布的由沙溢、安吉献唱，由周洁颖作词、彭玮韩编曲、胡小鸥作曲兼监制的电影宣传推广曲MV《乐在途中》于近日欢乐上线。

　　《亲密旅行》宣传推广曲《乐在途中》MV让观众们在影片上映前，提前感受电影的欢乐气氛。MV中提前曝光了精彩电影情节，男男坐在车上兴奋地大喊“沈童，快！天文馆，带我去！”，沈童毫不犹豫的拒绝道“不行”，男男掏出银行卡的瞬间，沈童一脸献媚的说道，“男总，你什么条件我都答应你！”难怪男男会问“你是臭屁侠吗？”MV中的沈童真的很“臭屁”。只看MV就能感受到沙溢的喜剧功底与电影搞笑的剧情，令人对于这场不可思议的亲密旅行充满期待。

　　《乐在途中》MV中除了有提前曝光的电影剧情，还有沙溢安吉在录音棚中互动的瞬间。沙溢一会儿和安吉挥动双手，摸摸安吉的小鼻子，一会儿父子俩互相挠痒，笑到合不拢嘴，还拍了许多鬼马照片，让整个录音棚都充满了快乐的氛围。

　　电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品，中国电影股份有限公司发行。10月3日，国庆期间一起来电影院“面签”。

   编辑：哦

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
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亲密旅行

亲密旅行 (2019)

0.0

导演：沙溢

主演：沙溢 安吉

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