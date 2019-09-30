沙溢安吉主演的亲子喜剧电影《亲密旅行》发布宣传推广曲《乐在途中》MV





《亲密旅行》宣传推广曲《乐在途中》MV让观众们在影片上映前，提前感受电影的欢乐气氛。MV中提前曝光了精彩电影情节，男男坐在车上兴奋地大喊“沈童，快！天文馆，带我去！”，沈童毫不犹豫的拒绝道“不行”，男男掏出银行卡的瞬间，沈童一脸献媚的说道，“男总，你什么条件我都答应你！”难怪男男会问“你是臭屁侠吗？”MV中的沈童真的很“臭屁”。只看MV就能感受到沙溢的喜剧功底与电影搞笑的剧情，令人对于这场不可思议的亲密旅行充满期待。





《乐在途中》MV中除了有提前曝光的电影剧情，还有沙溢安吉在录音棚中互动的瞬间。沙溢一会儿和安吉挥动双手，摸摸安吉的小鼻子，一会儿父子俩互相挠痒，笑到合不拢嘴，还拍了许多鬼马照片，让整个录音棚都充满了快乐的氛围。





电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品，中国电影股份有限公司发行。10月3日，国庆期间一起来电影院“面签”。