《丑娃娃》今日曝光终极预告片及终极海报。









“放马过来吧” 丑娃娃们假期开启成长大挑战





生活在丑娃镇中的丑娃娃们，享受着世界上最绚丽的色彩和最动听的音乐，过着简单幸福的生活。他们的世界里没有“美丑”的概念，永远乐观开朗、纯真友善，直到好奇娃娃小希带领小伙伴们，开启探险新世界的旅程，终于打破了原有的平静。











在终极预告中，随着丑娃娃们步入新世界——“完美学院”，这些形态各异、个性鲜明的丑娃娃们，将面对由统一模具制造出来的“完美娃娃”的挑战。面对以陆少为首的“完美娃娃”的尖锐质疑和“你们永远无法通过考验”的嘲笑， 这些被称为“瑕疵品”的丑娃娃们一度伤心低沉，仿佛失去了鲜艳的色彩。不过丑娃娃们依然很快的打起精神高呼“放马过来吧”，开始斗志满满地接受“完美学院”的种种挑战。在经历过种种磨砺后，丑娃娃们最终重拾自信并找到了属于自己的独一无二的归属。













在终极海报中，小希、欧哥、阿福、维奇、道格、八宝等缤纷多彩、可爱至极的丑娃娃们，与“完美娃娃”曼迪打破隔阂相聚在一起，他们好奇勇敢个性，团结友爱、直面挑战的生活态度，以及微笑面对世界的乐观的精神，能把欢乐和温馨带给假期中的每一位观众。





















