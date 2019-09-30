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国庆首选亲子动画《丑娃娃》
今日曝光终极预告片及终极海报。预告片节奏明快，音乐清新悦耳，在好奇宝宝小希的带领下，欧哥、阿福、维奇、道格、八宝等可爱的丑娃娃们乐观自信、大胆秀出自己本色，把自己的命运掌握在自己手中，一场多彩奇幻又温暖治愈的旅程全面展开。
电影《丑娃娃》
近日也举办了超前鉴赏会及点映活动，好莱坞的制作品质以及电影本身寓教于乐的剧情得到了家长和孩子们的花式好评，并一致推荐为国庆假期“最适合家长与孩子一同观看”的动画电影。电影《丑娃娃》将于10月4日全国公映。
“放马过来吧” 丑娃娃们假期开启成长大挑战
生活在丑娃镇中的丑娃娃们，享受着世界上最绚丽的色彩和最动听的音乐，过着简单幸福的生活。他们的世界里没有“美丑”的概念，永远乐观开朗、纯真友善，直到好奇娃娃小希带领小伙伴们，开启探险新世界的旅程，终于打破了原有的平静。
在终极预告中，随着丑娃娃们步入新世界——“完美学院”，这些形态各异、个性鲜明的丑娃娃们，将面对由统一模具制造出来的“完美娃娃”的挑战。面对以陆少为首的“完美娃娃”的尖锐质疑和“你们永远无法通过考验”的嘲笑， 这些被称为“瑕疵品”的丑娃娃们一度伤心低沉，仿佛失去了鲜艳的色彩。不过丑娃娃们依然很快的打起精神高呼“放马过来吧”，开始斗志满满地接受“完美学院”的种种挑战。在经历过种种磨砺后，丑娃娃们最终重拾自信并找到了属于自己的独一无二的归属。
在终极海报中，小希、欧哥、阿福、维奇、道格、八宝等缤纷多彩、可爱至极的丑娃娃们，与“完美娃娃”曼迪打破隔阂相聚在一起，他们好奇勇敢个性，团结友爱、直面挑战的生活态度，以及微笑面对世界的乐观的精神，能把欢乐和温馨带给假期中的每一位观众。
电影《丑娃娃》
由华影公司、阿里影业、胜图娱乐（STX娱乐）共同出品，《怪物史瑞克2》
、《蓝精灵：寻找神秘村》
导演凯利·阿斯博瑞
执导，《阿丽塔:战斗天使》导演罗伯特·罗德里格兹
担任制片人，英文版由凯莉·克莱森、加奈儿·梦奈、旺达·赛克丝、艾玛·罗伯茨、加布里埃尔·伊格莱西亚斯、王力宏、尼克·乔纳斯、布雷克·谢尔顿、碧碧·雷克斯、查莉XCX、利佐、阿曼多·佩雷斯等配音，中文版由高晓松领衔献声，本片将于今年10月4日全国公映。