国庆献礼片《我和我的祖国》今日正式登陆全国各大银幕。















看点一：中国电影梦之队强势集结集体献礼 精耕细作打造不一样的献礼片









七十年，七个历史瞬间。一部电影齐聚7位顶级导演，领衔众位演技实力派演员，更有王菲鼎力助阵献唱主题曲，云集华语电影巅峰制作团队，台前幕后强强联合组成史无前例的“中国电影梦之队”，精耕细作打造最不一样的献礼片。超强的主创阵容让观众惊喜满满，用总制片人黄建新的话说，“这是中国电影人献给祖国最好的礼物”。





电影《我和我的祖国》聚焦7个重大历史瞬间，堪称新中国成立70周年光辉历程的缩影，屡次成为社交平台热门话题，唤起了全民记忆与极强的共鸣感，展现出与以往献礼片不同的小人物群像视角和多维度的故事格局。





看点二：7个历史瞬间缩影新中国70年 平凡人走入不平凡的历史瞬间唤醒全民记忆





在大片云集的国庆档，电影《我和我的祖国》将镜头对准每一个平凡的普通人与历史瞬间的交汇，充满生活气息，紧紧抓住了个体与大时代的关系这个主题，无疑是讲述“我”和祖国之间的故事、代入感最强烈的一部电影。





影片从时代大潮中撷取七则历史大事件，一个个鲜活生动的普通人用鲜为人知的努力和付出见证祖国发展70年来7个“中国第一”的历史瞬间：新中国升起的第一面五星红旗，中国第一颗原子弹发出的第一声“东方巨响”，中国女子排球队第一次获得世界大赛三连冠，香港回归后钟表转动的第一秒，中国第一次举办奥运会，神舟十一号飞船成功着陆、完成了中国载人飞船第一次实现“太空超长待机”，“九三阅兵”是中国第一个以抗战胜利为主题的盛大阅兵式。





电影《我和我的祖国》落笔“我和我的祖国”当中的“我”，以平凡人走入不平凡的历史瞬间，勾连起一段段难以磨灭的全民记忆，展现了普通人与大时代同频共振的命运关联，牵引出每一个中国人与国家血脉相连的深层情感羁绊。





看点三：讲述“中国人自己的故事”点燃爱国热情 打造最具仪式感国庆方式





电影《我和我的祖国》以七个历史瞬间，缩影新中国成立七十周年。影片用普通人的命运际会变化透射祖国70年来的变化，不分年龄、不分阶层，和每一个人都息息相关。每一个激动人心的画面重现，都勾连起国人热泪盈眶的记忆，那些刻骨铭心的岁月席卷而来，带给观众无数次感动。在70年大庆这样的日子里，看完阅兵看《我和我的祖国》成为今年国庆必备庆祝套餐。和全家人一起去看《我和我的祖国》，更成为为祖国庆生一种不可错过的新仪式。





影片极强的品质感、惊心动魄的剧情、情节扣人的故事，为观众带来强烈的新鲜感，以全新视角和不同方式重温了祖国这70年峥嵘岁月，展现出祖国国防科研事业、体育事业、领土完整等不同维度日益强大的壮硕历程，为年轻人搭起了解祖国历史进程的纽带，更是让观众内心燃起热血沸腾的爱国之心。正如总导演陈凯歌所言“这部影片所描写的不仅是新中国这70年来所取得的成绩，更重要的是在这些成就背后，推动改变发生的中国人。这是每一个中国人的故事，大家都是其中的一员”。





看点四：超前点映上座率创影史纪录领跑国庆档 口碑特辑发布笑泪交织好评如潮





口碑特辑 电影《我和我的祖国》今日发布口碑特辑，记录了校园路演、全国超前点映、首映礼中率先尝鲜观众的真实反馈：“每一个故事都在哭”、“鼓掌、高喊了好几次”、“看了电影之后特别骄傲”的评价不绝于耳。在口碑特辑中，不论是银发苍苍的老人、还是中流砥柱的年轻观众都纷纷表示看完影片之后，作为中国人的自己深感自豪。放映结束全场都响起经久不息的掌声，观众久久不散场，自发跟着片尾大合唱《我和我的祖国》，反响热烈。





影片立足普通人讲述大时代，成为新时代最能抓住人心的电影，随着点映开启，电影《我和我的祖国》口碑也刷爆全网，普通人视角切入历史瞬间的角度颠覆了观众对主旋律电影的认知和定义，88岁的老人观影后动情说道：“看完这个电影我抑制不住地流泪，这片子贴近群众、震撼人心！这七十年，我们的国家经历了翻天覆地的变化，过去中国人抬不起腰杆，如今我们挺起脊梁走向国际。年轻人们，你们赶上了这样一个好时代。我爱我们的中国！”





电影中的每一个角色都满载着与祖国大事件息息相关的时代印记，引发强烈回忆杀：“看到很多画面记忆一下子就拉回了从前，我的心情非常激动，内心此起彼伏地感动。我为能够生在这个时代、这个时空点感恩我和我的祖国，感谢在这个国庆能看到这样一部电影让我们能够热血沸腾。”





还有观众激动表示《我和我的祖国》代表了所有国人的心声，有观众在映后几度哽咽，动情说道：“今天我带着我的太太和女儿一起来看的，我女儿今年11岁，我说我们必须要第一时间去看这场电影，因为它会深深地打动你的心。一场电影我女儿用了两包纸巾，我相信不只我们这一代人会受到感染，我们在中国的每一位未来一代，都能够坚信我们的祖国强大，都能希望我和我们的祖国一起去奔向最美好的未来。”正如这位观众所言，一位小朋友观影后在片尾曲声中面朝屏幕庄重敬礼，感动无数网友。影迷纷纷留言“没看够”准备“二刷”，强劲口碑的加持下，相信影片必将引爆新一轮的观影热潮。





值得一提的是，影片点映上座率刷新影史纪录，成绩业内罕见：截止到28日15点，全国33城市，点映开场合计约1843场，取得近1200万票房，上座率超过88%，场均人次超过156人。其中，场均人次创造了国产片点映场的新纪录，上座率也创下近两年来点映新高，位居同档期第一，许多城市出现一票难求景象，热度领跑国庆档。

















编辑：SaSa