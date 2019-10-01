2019-10-01 10:38:56 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：萨姆·门德斯
主演：乔治·麦凯
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导演：克里斯托弗·诺兰
主演：菲恩·怀特海德
George MacKay
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Benedict Cumberbatch
Mark Strong
Sam Mendes
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梁梓韵
9分钟前
武神仁侠走了，走得很痛苦，火化的时候还诈了尸，一直喊着没有死，最后用铁链绑着烧完的。火很旺，烧得嘎吱嘎吱响，烧了三天三夜。追悼会播放着《今天是个好日子》，家属很坚强，一个哭的都没有，还有一个忍不住笑出了声，那天风很大，运骨灰的路上还翻了车，把骨灰盒摔碎了，刚要捧点儿骨灰，来了一辆洒水车，后来坟头堆起来三米多高，被村支书看见了铲去两米五，撒上生石灰，至今也没长草，好不容易立个碑，结果大冬天的打雷，碑都劈碎了。。
武神仁侠
21分钟前
美国主旋律，呵呵
盗火的普罗米修斯7分钟前
不是英国么
赵雅君
1小时前
无比期待
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