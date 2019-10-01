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萨姆门德斯战争片《1917》曝光幕后特辑

《敦刻尔克》后最值得期待 本尼等加盟阵容豪华

2019-10-01 10:38:56 来源：Mtime时光网

《敦刻尔克》后最值得期待的战争片之一《1917》曝光幕后特辑。
　　时光网讯  《敦刻尔克》后最值得期待的战争片之一《1917》曝光幕后特辑。该片由《美国丽人》《007：大破天幕杀机》导演萨姆·门德斯执导。

　　影片讲述了一战白热化时期的两位年轻英国士兵（乔治·麦凯迪恩-查尔斯·查普曼饰）被赋予了一个看似不可能完成的任务。他们必须与时间赛跑，突破困难，穿越敌人的领地来传递阻止袭击的消息，这个信息能拯救1600名士兵的生命。




　　《1917》北美定档12月25日限定开画，2020年1月10日扩映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 1917 幕后特辑
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