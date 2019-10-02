2019-10-02 08:23:04 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：阎羽茜
主演：玛歌特·罗比
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蛋蛋壳
2分钟前
扑街鉴定完毕
圣日祭司
12分钟前
希斯莱杰的小丑是恶魔般的犯罪大师，这个小丑女只像是一个要不到糖的调皮捣蛋的小女孩，根本是天差地远。
Mosquito史歌
挺有意思的感觉
CarolineMathison
16分钟前
烂！l
渡水
32分钟前
看来小丑女的戏份最多，但没有小丑来蹭热度，号召力就可疑了。而其她人，更是三线角色。
杨幂的瘪嘴
35分钟前
现在的预告片都开始流行用这种经典歌曲做BGM了，第一次看《哥斯拉》和《小丑》的预告片听到《月光》和《Smile》还有点惊艳感，如果所有的主流大片都这么剪预告，那就真的很无聊了
盗火的普罗米修斯
36分钟前
闹剧，又凉了
babyboe
37分钟前
一般
笑着的伤疤
55分钟前
致敬梦露造型，唱的却是法国香颂Edith Piaf的曲子（曲名想不起来了）。希望能比《自杀小队》好——虽然这片后期又补拍动作戏了，请的是《疾速特攻》和《疾速备战》的导演负责。从预告看这部基本上不会让这帮女打手走下三滥路线，毕竟要女权吸引zzzq观众，把这帮反英雄写的太脏几乎不可能
vincent4587
1小时前
看这架势,DC从小丑开始走文艺路线了?
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