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DC大片"猛禽小队"首曝中字正式预告

致敬玛丽莲梦露 哈莉奎茵分手后大杀四方

2019-10-02 08:23:04 来源：Mtime时光网

视觉盛宴！正式预告哈莉奎茵造型百变，大杀四方。
　预告海报

　　时光网讯　DC大片猛禽小队和哈莉·奎茵》今天凌晨首曝中字正式预告，预告中哈莉宣布“小丑和我分手了，我要重新开始。”　动作戏也足够给力，哈莉带领女英雄们一路大杀四方，势要开辟自己的天地，造型多变的哈莉还致敬了一把玛丽莲梦露。预告中也能看到伊万·麦克格雷格饰反派黑面具对哈莉的争夺。这种爱之下似乎也隐藏着重重危机。影片明年2月7日上映。

造型多变



　　《猛禽小队和哈莉·奎茵》讲述了小丑女和其她女性超级英雄组队拯救一个年轻女孩脱离邪恶组织控制的故事。除了玛歌特·罗比饰演的小丑女哈莉·奎茵、玛丽·伊丽莎白·文斯蒂德饰演的女猎手以外，还有伊万·麦克格雷格饰反派黑面具、克里斯·梅西纳饰演的反派扎斯先生、朱尼·斯莫利特饰演的黑金丝雀、罗西·培瑞兹饰演的警探芮妮·蒙托亚等主要角色。

　　该片由华裔女导演阎羽茜《海上浮城》）执导，斯塔尔斯基担任动作补拍戏份导演，动作场面更加值得期待。

　　影片将会是Ｒ级电影，定档2020年2月7日在北美地区上映。




   编辑：z

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关键词： 猛禽小队和哈莉奎茵 DC
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猛禽小队和哈莉·奎茵

猛禽小队和哈莉·奎茵 (2020)

0.0

导演：阎羽茜

主演：玛歌特·罗比

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