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直击“沉睡魔咒2”洛杉矶首映礼现场

范宁: 对我来说是部有里程碑意义的电影

2019-10-02 09:48:47 来源：Mtime时光网

时光网直击《沉睡魔咒2》全球首映礼，吃下主创们对这部影片的安利吧~
　
      
       时光网讯　《沉睡魔咒2》昨日在洛杉矶举办首映礼，艾丽·范宁米歇尔·菲佛安吉丽娜·朱莉集等影片主创集体亮相！三位主角主席首映着装妆容和影片中饰演角色相对应，艾丽花仙子公主裙清新动人，米歇尔·菲佛棕红缎面连衣裙高贵典雅，安吉丽娜朱莉一袭黑裙气势十足。

       范宁接受时光网采访表示：难以置信自己在出演第一部时只有14岁，这是一部对着自己有着里程碑意义的电影。米歇尔菲佛坦言是影片剧本吸引了自己，而女神安吉丽娜朱莉则轻的飘过谈谈说了一句来到这里很开心（高冷但是大气）

　　安吉丽娜·朱莉饰演玛琳菲森、艾丽·范宁饰演爱洛公主、哈里斯·迪金森饰演菲利普王子、米歇尔·菲佛饰演王后、切瓦特·埃加福特饰演玛琳菲森的同类、艾德·斯克林饰演大反派。
　　
　　
       《沉睡魔咒２》故事讲述新作故事发生在2014年的第一部《沉睡魔咒》几年之后，爱洛公主（[艾丽·范宁]饰）和玛琳菲森之间的关系更加复杂，而对于这位曾经被诅咒的公主来说，她也面临着新的威胁。爱洛和玛琳菲森之间的关系，滋生于心碎与复仇，最终开出了爱的花朵。　

　　公主与菲利普王子（哈里斯·迪金森饰，取代了第一部中的布兰顿·思怀兹）的婚约，也将成为本片的重要剧情转折点。电影由乔阿吉姆·罗恩尼（《加勒比海盗5：死无对证》）执导。故事的灵感来源不仅是迪士尼自家1959年的经典动画《睡美人》，也是夏尔·佩罗的法国原著小说。

　　影片将于10月18日北美、中国同步上映。 ​

 

   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 沉睡魔咒2 艾丽范宁 安吉丽娜朱莉
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沉睡魔咒2

沉睡魔咒2 (2019)

0.0

导演：乔阿吉姆·罗恩尼

主演：安吉丽娜·朱莉

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