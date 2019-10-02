时光网讯 《沉睡魔咒2》
昨日在洛杉矶举办首映礼，艾丽·范宁、米歇尔·菲佛、安吉丽娜·朱莉集等影片主创集体亮相！三位主角主席首映着装妆容和影片中饰演角色相对应，艾丽花仙子公主裙清新动人，米歇尔·菲佛棕红缎面连衣裙高贵典雅，安吉丽娜朱莉一袭黑裙气势十足。
范宁接受时光网采访表示：难以置信自己在出演第一部时只有14岁，这是一部对着自己有着里程碑意义的电影。米歇尔菲佛坦言是影片剧本吸引了自己，而女神安吉丽娜朱莉则轻的飘过谈谈说了一句来到这里很开心（高冷但是大气）
《沉睡魔咒２》
故事讲述新作故事发生在2014年的第一部《沉睡魔咒》几年之后，爱洛公主（[艾丽·范宁]饰）和玛琳菲森之间的关系更加复杂，而对于这位曾经被诅咒的公主来说，她也面临着新的威胁。爱洛和玛琳菲森之间的关系，滋生于心碎与复仇，最终开出了爱的花朵。
公主与菲利普王子（哈里斯·迪金森饰，取代了第一部中的布兰顿·思怀兹）的婚约，也将成为本片的重要剧情转折点。电影由乔阿吉姆·罗恩尼（《加勒比海盗5：死无对证》）执导。故事的灵感来源不仅是迪士尼自家1959年的经典动画《睡美人》，也是夏尔·佩罗的法国原著小说。
影片将于10月18日北美、中国同步上映。