影片展现了新中国成立以来，中国救捞砥砺前行蓬勃发展，成为如今国际上极具影响力的一支专业救捞队伍。





这部由林超贤导演倾力创作的电影钜制，是华语电影首部聚焦海上救援题材的影片，影片展现了新中国成立以来，中国救捞砥砺前行蓬勃发展，成为如今国际上极具影响力的一支专业救捞队伍。









时刻准备着！ 救捞局联动鸣笛献礼国庆









作为华语电影中首部聚焦海上救援题材的影片，此次电影《紧急救援》选择了一种特殊且具有新意的方式为祖国庆贺。影片联合交通运输部以鸣笛的方式献礼国庆，彰显了中国救捞人对祖国的拳拳真意。





中国硬实力！ 王牌团队助力华语首部救捞人影片









影片耗时三年，辗转福州、广西、厦门三个城市、及海外墨西哥四地，海陆空三地救援实拍，可谓是克服了重重磨难。为完成全世界公认最难拍的“水戏”，导演林超贤带领彭于晏、王彦霖、辛芷蕾等演员远赴墨西哥，前往《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》等影片拍摄地完成水下拍摄。导演林超贤始终用国际化标准要求演员，带领全剧组迎难而上，挑战多重极限。不仅将惊险刺激的海上救援行动立体呈现，更是将中国救捞人的精神面貌真实展露。





电影《紧急救援》由人民交通出版社股份有限公司、中视时尚影视发展有限公司、英皇影业有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、浙江博纳影视制作有限公司、高德集团、天津猫眼微影文化传媒有限公司联合出品。影片将于2020年大年初一正式上映。

编辑：边界