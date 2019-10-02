为庆祝中华人民共和国成立70周年，电影《紧急救援》
联动交通运输部在东海海域内鸣笛为祖国母亲庆生献礼，嘹亮的笛声响彻云霄，传遍辽阔海域。电影《紧急救援》和中国救捞人用这种独特的方式宣告祖国有我，壮我国威！除此之外，电影发布一张“祖国有我”主题海报，海报上中国救捞船只整齐列队，在茫茫大海中时刻准备着拯救生命。
这部由林超贤导演倾力创作的电影钜制，是华语电影首部聚焦海上救援题材的影片，影片展现了新中国成立以来，中国救捞砥砺前行蓬勃发展，成为如今国际上极具影响力的一支专业救捞队伍。
时刻准备着！ 救捞局联动鸣笛献礼国庆
“守汪洋，护生命。祖国70年，与国同行。”正值新中国成立70周年，电影《紧急救援》
发布“祖国有我”主题海报。波涛汹涌的大海上，“南海救115”、“东海救201”轮等现代化救助船整齐列队等待祖国的“检阅”，穿云破雾的救助直升机如同海鸥一般翱翔于碧海蓝天之间，时刻准备着迎接新的考验。这些装备不仅展现我国海上救援的实力，同时也是祖国繁荣昌盛的象征。
作为华语电影中首部聚焦海上救援题材的影片，此次电影《紧急救援》选择了一种特殊且具有新意的方式为祖国庆贺。影片联合交通运输部以鸣笛的方式献礼国庆，彰显了中国救捞人对祖国的拳拳真意。
中国硬实力！ 王牌团队助力华语首部救捞人影片
《紧急救援》
是林超贤导演继《湄公河行动》
和《红海行动》
后的又一钜制。此次，林超贤之所以选择聚焦“救捞人”群体，一方面是因为中国救捞人的形象并不为大众所知，另一方面则是认为这群百折不挠、临危不惧的救捞人值得被大众关注。中国救捞作为世界上整体实力最强的专业救助力量之一，始终在关键时刻发挥关键作用。林超贤导演将通过大银幕把中国救捞故事传播到千家万户。2020年大年初一，万千观众将与《紧急救援》一起见证救捞精神，坚信中国力量，彰显中国实力！
影片耗时三年，辗转福州、广西、厦门三个城市、及海外墨西哥四地，海陆空三地救援实拍，可谓是克服了重重磨难。为完成全世界公认最难拍的“水戏”，导演林超贤带领彭于晏、王彦霖、辛芷蕾等演员远赴墨西哥，前往《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》等影片拍摄地完成水下拍摄。导演林超贤始终用国际化标准要求演员，带领全剧组迎难而上，挑战多重极限。不仅将惊险刺激的海上救援行动立体呈现，更是将中国救捞人的精神面貌真实展露。
电影《紧急救援》由人民交通出版社股份有限公司、中视时尚影视发展有限公司、英皇影业有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、浙江博纳影视制作有限公司、高德集团、天津猫眼微影文化传媒有限公司联合出品。影片将于2020年大年初一正式上映。
编辑：边界