凶手照片



预告片 1986年9月，一位70多岁的女性被杀害，一直到1991年4月，一位60多岁的女性遭性侵后被杀害，在这期间共发生了10起案件，但凶手一直没有找到。

而经典电影《杀人回忆》即是根据这一连串恶性事件改编而来。









警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。





此前根据警方的调查，警方认为这10起案件中，除了第8起案件凶犯另有他人外，A某很有可能是其余9起案件的真凶。如今不过最后一起案件的公诉时效已经超过了15年，或无法就华城杀人案给予其处罚。如今嫌犯终于认罪，下一步万众瞩目的当属司法机关的相关动作。

















据悉，在获知凶手被抓到后，时任华城案搜查组组长的河升均，听到这一消息时与老同事激动痛哭。今年73岁的他感慨万千，坦言曾想“亲手杀了罪犯”。





河升均在《给杀人犯的一封信》中曾写道，“几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉也能记得住你全部的犯罪日期和手法。可是这又能怎样呢？我始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者遗族来说是一生的罪人。我打算搜捕你直至离任的那天。”





20年间河升均收集了无数证据和资料，但始终未能找到罪犯。如今的他已经退休。

9月18日据韩媒报道，韩国警方在通过DNA比对，初步确认“华城连环杀人案”嫌疑人为正在监狱服刑的56岁男子李春载，其1994年奸杀妻妹并抛尸被法院判处无期徒刑，已服刑25年。此前，嫌犯还就证据事实进行过全盘否认。而令人震惊的是，李春载还因服刑期间表现良好，被评为“模范囚犯”。如果不是因为被判无期徒刑，他可能已获得假释。