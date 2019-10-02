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韩国“杀人回忆”凶手原型终于认罪

除电影呈现的9起外又供述5起 曾评"模范囚犯"

2019-10-02 14:49:18

《杀人回忆》凶手承认9起华城连锁杀人案为你其所为，此外，还供述了另外5起。
      时光网讯  10月1日，韩国电影《杀人回忆》 凶手原型李春载(音)终于认罪了！李春载一次性供述了14起谋杀案，30起强奸案，其中包含了《杀人回忆》影片呈现的9起华城连环案件，又供认另外5起谋杀案件为其所为。

凶手照片

     9月18日据韩媒报道，韩国警方在通过DNA比对，初步确认“华城连环杀人案”嫌疑人为正在监狱服刑的56岁男子李春载，其1994年奸杀妻妹并抛尸被法院判处无期徒刑，已服刑25年。此前，嫌犯还就证据事实进行过全盘否认。而令人震惊的是，李春载还因服刑期间表现良好，被评为“模范囚犯”。如果不是因为被判无期徒刑，他可能已获得假释。

预告片

　　1986年9月，一位70多岁的女性被杀害，一直到1991年4月，一位60多岁的女性遭性侵后被杀害，在这期间共发生了10起案件，但凶手一直没有找到。
而经典电影《杀人回忆》即是根据这一连串恶性事件改编而来。


　　警方获取了案发现场证物中留在受害人内衣等处的DNA，并委托国立科学调查研究院进行DNA分析，发现了与DNA一致的嫌疑人特征。

　　此前根据警方的调查，警方认为这10起案件中，除了第8起案件凶犯另有他人外，A某很有可能是其余9起案件的真凶。如今不过最后一起案件的公诉时效已经超过了15年，或无法就华城杀人案给予其处罚。如今嫌犯终于认罪，下一步万众瞩目的当属司法机关的相关动作。




　　据悉，在获知凶手被抓到后，时任华城案搜查组组长的河升均，听到这一消息时与老同事激动痛哭。今年73岁的他感慨万千，坦言曾想“亲手杀了罪犯”。

　　河升均在《给杀人犯的一封信》中曾写道，“几个月不回家，在誓死要把你们抓住的念头下疯狂奔走，哪怕把妻儿的生日忘掉也能记得住你全部的犯罪日期和手法。可是这又能怎样呢？我始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者遗族来说是一生的罪人。我打算搜捕你直至离任的那天。

　　20年间河升均收集了无数证据和资料，但始终未能找到罪犯。如今的他已经退休。

   编辑：z

关键词： 杀人回忆 韩国华城
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杀人回忆

杀人回忆 (2003)

8.7

导演：奉俊昊

主演：宋康昊 金相庆

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