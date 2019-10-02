游茜表示，皮克斯就是注重这样的细节，放很多精力在细微的东西上。









游茜其实并不是艺术本科出生。本科在北京念金融，毕业后到美国念书也不是走艺术。 “但我开始思考自己长期目标，我更想做一些和价值观相连的东西，输出内容，”游茜说，“因为我觉得影响人的思想，带给他们正面的改变，对我来说是很有意义的事。”所以游茜硕士毕业之后到旧金山学动画前期设计，毕业后第一份工作就到皮克斯实习。





胡迪与牧羊女 游茜到皮克斯的第一份任务就是参与牧羊女波皮普的前期形象设计和2D概念图。 “虽然我只参与前期设计，但压力还是很大。”当时她刚到皮克斯实习，还没有太多训练就直接给了这个任务，“不过上司很好，会问我们想做哪个角色、还是想试一下其他方面。我对上色和补光也很赶兴趣，所以邦尼家院子的树等等。我都很喜欢，但都是新的东西，所以每个都很挑战。”









其他如制作人、分组团队领导等人，许多都是皮克斯从基层做起的资深动画师。 “正因为他们是基层做起来的，他们没有把自己看得非常权高众望，”游茜说表示，“平常大家也是一起买咖啡，在大厅遇到也是会向朋友一样寒暄小聊，如果工作中有问题也可以发邮件给他们，大家都非常温暖。”





胡迪、牧羊女及小酒窝咯咯 除了牧羊女的前期设计，游茜还设计了她的小跟班：小酒窝咯咯，“（小酒窝咯咯）原本是个穿花裙的小女孩，后来决定是警员，她的警员制服还有小帽子是我设计的。”其他还有胡迪和牧羊女重逢的游乐场、古董玩具、还有弹珠台机里场景中的背景玩具等。





设计制作这么多项目，游茜说牧羊女是他最喜欢的角色。 “虽然我只是在前期的，但这个角色非常有意思。一开始只是胡迪的爱恋对象，到第四集里成了自己的独立女性，也很享受自己的生活方式，这个人物就让我非常的感兴趣，而且也（长得）非常的好看。”





牧羊女 牧羊女的新设计也非常不同，走女性罗宾汉的侠士形象。牧羊杖也转变成她的防身武器，成为他矫捷身手的延伸，武打设计参考自体操选手、舞者、以及武术家，集结平衡、优雅与杀伤力，很是有特色。





“（团队）找了很多电影做参考，比较经典的是《星战》里的蕾伊的样子，还有终结者里面的女生角色，都是独立又很强壮的角色，”游茜说，“但又想要保留她淘气可爱的本性，不要太刚硬失去玩具的本性，因为她就算生活在野外也是可以过得很自在，表现女性的独立我们并不想把她做得像一个完全男性的特质，还是希望她有一些很温柔、有磁性的感觉在。“





牧羊女 牧羊女讨人喜爱的特色正是因为她给人惊喜连连。 “以前感觉她是一个非常乖巧的女孩，其实是非常有独立思想，”游茜说，“她会自己承担责任做选择，而且极具领导能力，是我之前没想过原来她也可以有这么多层次的个性。”





“除了要有独立想法之外，很重要是她非常慷慨，对朋友两肋插刀帮助其他朋友， 她内心是一个很温暖、很有爱心的角色，很值得年轻一辈的小朋友学习这份慷慨温暖，”游茜说。





一位动画师就设计这么多个项目，游茜说有太多细节时常被因为画面一闪而过而被错过，“（举利）在弹珠台里的地下舞厅场景，我很喜欢那个概念，在游戏机里面开迷你酒吧，”游茜说，“那个场景我们设计至少超过10个玩具，不只上色，连旧玩具身上的滑痕等细节都特别注意，每个都做得特别美，但是就一闪而过。





“其实观众都注意不到这些，但皮克斯就是注重这样的细节，放很多精力在细微的东西上。”游茜说。 “即便没注意到，但我们相信会有铁粉按暂停，仔细去一帧画里欣赏。皮克斯的电影有很多层次，可以快快看完也可以反覆细细品尝。”







