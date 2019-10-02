IMAX沉浸式的观影体验把全场观众带临珠峰攀登现场，以强烈的真实感，致敬人类首次自北坡登顶珠峰的历史壮举。





《攀登者》IMAX专属海报 《攀登者》是IMAX今年国庆档呈现的力作之一，讲述中国登山队1960和1975年不畏牺牲、历尽艰辛登顶珠峰的壮举。影片台前幕后阵容强大，李仁港担任导演，徐克、曾佩珊任监制，演员则包括吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌、王景春、何琳等，并有成龙友情出演。





IMAX沉浸式的观影体验把全场观众带临珠峰攀登现场，以强烈的真实感，致敬人类首次自北坡登顶珠峰的历史壮举。 此次IMAX专场更请来重磅嘉宾——片中的原型人物是他们的前辈同僚，而克服困难勇攀高峰则是他们的工作日常，他们就是中国登山协会及中国登山队的成员。看片会的最后环节，中国登山队副队长次落与现场观众分享了他们对 “中国攀登精神”的理解，表示：“不畏艰险、顽强拼搏、团结协作，是攀登任何一座雪山都需要具备的品质，而要想成功登顶珠峰，则需要更多的坚持与忍耐，需要更强大的内心支持。”次落曾在1998年首次登顶珠峰，而IMAX打造的真实感也获得他作为亲历者的盖章认证， “看着IMAX版《攀登者》，有种身临其境的感觉，仿佛又置身在珠峰的冰雪之中，一个个营地，一天天攀登，不停歇的风雪，永不放弃的身影。”





此外，IMAX对视效的呈现也获得认可：“雪域和灾难场景比较真实，在IMAX的超大银幕上极具冲击力。” IMAX沉浸式的观影体验令人印象深刻：“很真实，只能用身临其境来形容。