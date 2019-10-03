在D23大会结束后，荷兰弟联系到了尼影业老总Tom Rothman和迪士尼老总Bob Iger，后者竟奇迹般的同意重启谈判。



















8月20日，索尼影业和迪士尼就下一部蜘蛛侠电影的谈判破裂，预计未来漫威将不再参与“蜘蛛侠”系列电影。但也就在不到一个半月之后，双方在9月27日又宣布将继续合作第三部“蜘蛛侠”电影，并且直接宣布了档期为2021年7月16日。









“小蜘蛛”此前现身D23大会





据《好莱坞报道者》描述，也就是在D23大会结束后，荷兰弟开始了他的斡旋行动。他联系到了索尼影业老总汤姆·罗斯曼和迪士尼老总鲍勃·艾格尔，后者竟奇迹般的同意重启谈判。





在索尼与迪士尼达成的新协议中，漫威与迪士尼将获得下一部《蜘蛛侠》电影25%的收益，迪士尼会保留周边衍生品销售权，并且蜘蛛侠将出现在未来的一部MCU电影当中。





虽然表面上看，索尼可能有些吃亏，但实际上索尼仍然可以继续开发他们的蜘蛛侠宇宙，也就是说“蜘蛛侠”成为了唯一一个可以在不同宇宙中出现的超级英雄，如果后续的《超凡蜘蛛侠》系列重启，那么索尼甚至会得到比谈判前更多的利益。