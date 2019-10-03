时光网讯
迪士尼和索尼的“分手”大戏刚刚圆满落幕，“蜘蛛侠”在一个多月的时间内经历了冰火两重天，终于得以留在了漫威MCU宇宙，原来这一切背后的最大功臣竟然是“蜘蛛侠”自己。“小蜘蛛”汤姆·赫兰德
在平息这场纷争中起到了关键性的作用。
据《好莱坞报道者》报道，汤姆·赫兰德曾经多次与迪士尼老总鲍勃·艾格尔
和索尼影业老总沟通，在“最后一刻”拯救了“蜘蛛侠”。
其实索尼与迪士尼的此前谈判破裂的根源不外乎“钱”，有消息人士透露，迪士尼最初寻求的是一项五五分成的共同融资协议。而在今年1月则变成了更为温和的25-25分成提案，但在之后的半年内，索尼都没有给出回应。后来就有了迪士尼联合主席Alan Horn在今年6月份，也就是《蜘蛛侠：英雄远征》
上映之前，突然中断了谈判。
8月20日，索尼影业和迪士尼就下一部蜘蛛侠电影的谈判破裂，预计未来漫威将不再参与“蜘蛛侠”系列电影。但也就在不到一个半月之后，双方在9月27日又宣布将继续合作第三部“蜘蛛侠”电影，并且直接宣布了档期为2021年7月16日。
“小蜘蛛”此前现身D23大会
在这一分一合期间，“小蜘蛛”汤姆·赫兰德曾经现身迪士尼漫展D23大会宣传由自己献声的迪士尼动画新作《1/2的魔法》
，并且公开表达了对于漫威MCU的不舍，当时他引用了钢铁侠在电影中的台词“我爱你三千”。
据《好莱坞报道者》描述，也就是在D23大会结束后，荷兰弟开始了他的斡旋行动。他联系到了索尼影业老总汤姆·罗斯曼和迪士尼老总鲍勃·艾格尔，后者竟奇迹般的同意重启谈判。
在索尼与迪士尼达成的新协议中，漫威与迪士尼将获得下一部《蜘蛛侠》电影25%的收益，迪士尼会保留周边衍生品销售权，并且蜘蛛侠将出现在未来的一部MCU电影当中。
虽然表面上看，索尼可能有些吃亏，但实际上索尼仍然可以继续开发他们的蜘蛛侠宇宙，也就是说“蜘蛛侠”成为了唯一一个可以在不同宇宙中出现的超级英雄，如果后续的《超凡蜘蛛侠》系列重启，那么索尼甚至会得到比谈判前更多的利益。