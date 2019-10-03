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露皮塔"女武神"争"猫女" 你pick谁？

DC《蝙蝠侠》曝光"猫女"人选 罗伯特帕丁森领衔

2019-10-03 18:39:42 来源：Mtime时光网

《黑豹》露皮塔·尼永奥、“女武神”泰莎·汤普森等五位女星在列。
      时光网讯 正处于选角阶段的DC新版《蝙蝠侠》最近爆出了“猫女”角色的潜在人选名单，《黑豹》露皮塔·尼永奥、“女武神”泰莎·汤普森、曾经出演《时间的皱褶》的古古·玛芭塔劳、在“X战警”系列里饰演“暴风女”的亚历山德拉·西普和科幻《超能力》女演员罗根·布朗宁在列。





      该片由《猩球崛起》三部曲导演马特·里夫斯执导，罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠。目前正在谈判的演员还包括喜剧明星乔纳·希尔，他有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”，而《西部世界》男星杰弗里·怀特，则可能成为新一任“戈登局长”。

      该片预计将于今年冬天开拍，北美定档2021年6月25日。

   编辑：ruo

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关键词： 蝙蝠侠 猫女 选角
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