《黑豹》露皮塔·尼永奥、“女武神”泰莎·汤普森等五位女星在列。



















该片由《猩球崛起》三部曲导演马特·里夫斯执导，罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠。目前正在谈判的演员还包括喜剧明星乔纳·希尔，他有望出演一个“秘密角色”，很可能是“谜语人”或“企鹅人”，而《西部世界》男星杰弗里·怀特，则可能成为新一任“戈登局长”。





该片预计将于今年冬天开拍，北美定档2021年6月25日。

编辑：ruo