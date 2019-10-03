2019-10-03 18:39:42 来源：Mtime时光网
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这样的“小龙女”你敢相信有52岁？
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编辑：ruo
导演：马特·里夫斯
主演：罗伯特·帕丁森
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Logan Browning
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jeantl
40分钟前
Hannah John-Kamen 其实最合适
裸睡的考拉
4小时前
猫女能不能再找个白人演？唉
可乐171609
7小时前
为啥都是非裔？因为哈利贝瑞？我觉得米歇尔非佛版最好
西林游虾6小时前
那是自然，但是时代在变，需要新的一任猫女了~
一撮燃烧的胸毛
9小时前
发现这些黑妞都长得一样，脸盲
农业暗佛
11小时前
硬要在这几个里挑，就挑古古吧。千万不要前两个，毁三观。选暴风女的话那跟哈里贝瑞一个出身了，也不大会有这么巧合的事
我脑海中的她
我心目中的猫女只有安妮海瑟薇
渡水
古古好像还顺眼些
欢哥小弟之一
18小时前
PC无敌
luckyboy88
20小时前
其实猫有白猫，黑猫，橘猫，花猫等等等好多颜色啊
飛花夢影
最近的美人鱼，白雪公主，蝙蝠侠选角真是噩耗连连。
好人C14小时前
蝙蝠侠选角现在都是捕风捉影的事情呐。白雪公主离选角就更早了。不过好莱坞大制片厂最近的确对所谓的政治正确趋之若鹜，或者说，就是瞅准现在的多元化趋势，借此扩大目标受众群体澜钱罢了。然后留我们这些观众在这里争论政治正确，也是一种话题上的炒作。
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