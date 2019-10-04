时光网讯
第24届釜山国际电影节于3日晚间在釜山海云台电影殿堂正式揭幕。今年正值韩国电影百年，当晚的釜山电影节吸引到了林权泽导演为代表的一大批韩国老一辈的电影艺术家出席。哈萨克斯坦电影《偷马贼：时间之路》
作为开幕电影上映，影片的主创阵容也集体现身。
开幕片《偷马贼：时间之路》主创集体亮相
在今年年出上映动员到超过1600万观影人次的喜剧电影《极限职业》
主创集体亮相行礼成为当晚红毯的最抢镜瞬间。而该片的唯一女主角李荷妮作为开幕式司仪，被安排与搭档郑雨盛走过红毯，虽然没能与“伙伴”们集体亮相，但其一改片中的强悍人设，尽展优雅风韵，更显动人魅力。
《极限职业》导演李炳宪（中）和四位男演员现身红毯行礼
当晚开幕式司仪李荷妮和郑雨盛
此外，林允儿、千禹熙、新晋影后赵茹贞、丁海寅、赵震雄、曹政奭等演员也先后走过红毯。日本演员绫野刚和杉咲花也携新作《乐园》
助阵红毯。
《寄生虫》赵茹贞
丁海寅
日本演员绫野刚和杉咲花也携新作《乐园》亮相
本届釜山电影节将有来自85个国家的303部电影在釜山海云台五家影院的37块银幕上映。其中世界首映影片120部（97部长片，23部短片），国际首映30部（29部长片，1部短片）。
开幕片选定为哈萨克斯坦导演Yerlan Nurmukhambetov执导的哈萨克斯坦版本的“西部片”《偷马贼：时间之路》。闭幕片为韩国导演林大迥导演、金喜爱和中村优子联袂的爱情片《致允熙》。
任素汐领衔的《通往春天的列车》入围新浪潮主竞赛单元
本届釜山电影节的主竞赛单元新浪潮大奖共有14部作品入围角逐，任素汐领衔的《通往春天的列车》和孙傲谦执导的《少年与海》两部中国电影，以及一部中国台湾电影《菠萝蜜漫长的飘香等待》共三部华语作品入围。
第24届釜山国际电影节将于10月3日-12日举办。
编辑：ruo