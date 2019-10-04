在今年年出上映动员到超过1600万观影人次的喜剧电影《极限职业》主创集体亮相行礼成为当晚红毯的最抢镜瞬间。













开幕片《偷马贼：时间之路》主创集体亮相 开幕片《偷马贼：时间之路》主创集体亮相











《极限职业》导演李炳宪（中）和四位男演员现身红毯行礼 《极限职业》导演李炳宪（中）和四位男演员现身红毯行礼







当晚开幕式司仪李荷妮和郑雨盛 当晚开幕式司仪李荷妮和郑雨盛













《寄生虫》赵茹贞





丁海寅 丁海寅





日本演员绫野刚和杉咲花也携新作《乐园》亮相





本届釜山电影节将有来自85个国家的303部电影在釜山海云台五家影院的37块银幕上映。其中世界首映影片120部（97部长片，23部短片），国际首映30部（29部长片，1部短片）。





开幕片选定为哈萨克斯坦导演Yerlan Nurmukhambetov执导的哈萨克斯坦版本的“西部片”《偷马贼：时间之路》。闭幕片为韩国导演林大迥导演、金喜爱和中村优子联袂的爱情片《致允熙》。







任素汐领衔的《通往春天的列车》入围新浪潮主竞赛单元 任素汐领衔的《通往春天的列车》入围新浪潮主竞赛单元





本届釜山电影节的主竞赛单元新浪潮大奖共有14部作品入围角逐，任素汐领衔的《通往春天的列车》和孙傲谦执导的《少年与海》两部中国电影，以及一部中国台湾电影《菠萝蜜漫长的飘香等待》共三部华语作品入围。





第24届釜山国际电影节将于10月3日-12日举办。





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