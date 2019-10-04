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不要让“珠峰绝恋”毁掉《攀登者》

它背后的真实故事远比电影更精彩

2019-10-04 08:19:07 来源：Mtime时光网

引言

吴京最想演的另有其人

搭人梯的刘连满起死回生

登顶珠峰未能留下影像

双脚截肢并非屈银华一生遗憾

谁是英雄?谁被铭记?

现代人不会理解那种忠诚

策划/制作：Mtime时光网
谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或是时势的选择，但有一点，在最终登顶珠峰的王富洲、屈银华、贡布三位英雄背后，还有更多的人和故事，值得在这举国欢庆的日子里被铭记。
　　时光网特稿   国庆档征战过半，面对《攀登者》的票房成绩，有人早早儿唱衰：可惜了，绝佳的题材+王炸阵容，原本可以是一部爆款。

　　大部分观众的争议焦点在以吴京章子怡为代表的“珠峰绝恋”上，被时代左右的男女爱情抢了真正“攀登者”的风头，这事儿不能忍。


　　其实，《攀登者》背后的真实故事远比电影更精彩。

　　因为登上世界之巅，是多么宏伟、多么令人心潮澎湃的一件事！

　　曾经，英国登山家马洛里被问及为何想要攀登珠峰时回答：“因为它就在那儿。” （“Because it’s there!”）被人们铭记至今。

　　但对59年前的214名中国珠穆朗玛登山队员来说，更深的动力来自国家、人民以及坚不可摧的信仰。

　　1960年，中苏蜜月期消退，另外在与尼泊尔的边界谈判中，中方提议珠峰应归两国所有，尼方嘲讽：如果你们都没有登顶过珠峰，为何我们要分享这座最高峰？

　　尼泊尔向导丹增·诺盖和新西兰登山家艾德蒙·希拉里，曾在1953年5月29日从南坡登顶珠峰，成为历史上第一支成功登顶珠峰的队伍。

　　位于尼泊尔境内的珠峰南坡相对平缓，而位于中国境内的北坡则横贯着世界上最长的冰坡，有很多近70度的百米陡坡，有的甚至接近90度。西方国家认为初出茅庐的中国登山队想要从北坡登顶简直是痴心妄想。


　　所以即便是在三年自然灾害国家经济困难的情况下，中央政府仍划拨70万美金，专程去瑞士采购登山装备，支持登峰。

　　因为对中国来讲，这是一次捍卫尊严、彰显实力的硬仗，是以国家的名义登顶。

　　为了完成任务，有登山队员甘愿用血肉之躯为队友搭人梯，有的脱掉登山靴打冰锥不惧双脚截肢，最终王富洲、屈银华、贡布三人在行至海拔8830米、氧气用尽的情况下，仍然义无反顾冲顶，他们早已宣誓要将庄严的五星红旗和尊敬的毛主席像送至世界最高峰。

　　谁能成为英雄，谁会被历史铭记，也许是命运的安排，抑或是时势的选择。但有一点，在最终登顶珠峰的三位英雄背后，还有更多的人和故事，值得在这举国欢庆的日子里被铭记。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 攀登者 幕后故事 真实故事 1960 1975 登顶珠峰 吴京 张译 章子怡

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