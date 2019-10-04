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被误解的美国英雄 东木导演新片曝预告

《理查德朱维尔的哀歌》聚焦奥运爆炸案

2019-10-04 08:02:10 来源：Mtime时光网

今年12月13日《理查德·朱维尔的哀歌》将上映，冲击奥斯卡颁奖季。
调查人员让朱维尔重复“嫌疑人”报案电话

　　时光网讯 年近90岁的克林特·伊斯特伍德创作力依旧旺盛，他导演的新片《理查德·朱维尔的哀歌》（暂定名）发布首款预告，影片聚焦1996亚特兰大奥运会爆炸案，首先发现爆炸物的保安理查德·朱维尔被误会为嫌疑人，导致人间悲剧。

     影片将于12月13日北美上映，有望冲击奥斯卡颁奖季。

　　《我,花样女王》男星保罗·沃特·豪泽扮演被冤枉的保安理查德·朱维尔，山姆·洛克威尔（《三块广告牌》）则扮演朱维尔的辩护律师。
理查德·朱维尔在奥运现场（剧照）

　　影片改编自真实事件：1996年亚特兰大奥运会爆炸案发现者保安理查德·朱维尔从英雄变成了嫌疑人，被错误指控，数年后郁郁而死。

　　奥运会期间，朱维尔发现了一个装有管状炸弹的背包，随后发出警报并帮助清理了该地区。然而炸弹还是被引爆了，造成一人死亡，多人受伤。

理查德·朱维尔本尊

　　朱维尔最初被誉为英雄，但随后，执法机构认为可能是他放置了炸药，他们将“朱维尔可能是该事件的疑犯”的信息泄露给《亚特兰大宪报》的一个记者。从此朱维尔的生活翻天了，他变成了头号疑犯。FBI两次搜查他的家，媒体把他描绘成一个超重的失败警察和妈宝男，他被很多人痛恨，也成了深夜笑料。


被冤枉的朱维尔的一生（剧照）

　　88天后，FBI洗脱了朱维尔的罪名，并和相关机构向他道歉，但他的名声损失已无法挽回，生活还是每况愈下。2007年，朱维尔死于与体重有关的健康问题，仅44岁。

保罗·沃特·豪泽曾出演《我，花样女王》

　　《理查德·朱维尔的哀歌》原本有望由乔纳·希尔和莱昂纳多·迪卡普里奥主演，后来两人都确认不会再出演，会担任该片制作人。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 东木 理查德朱维尔 亚特兰大奥运 爆炸案
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理查德·朱维尔的哀歌

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导演：克林特·伊斯特..

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克林特·伊斯特伍德

克林特·伊斯特伍德

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