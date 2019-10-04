



奥运会期间，朱维尔发现了一个装有管状炸弹的背包，随后发出警报并帮助清理了该地区。然而炸弹还是被引爆了，造成一人死亡，多人受伤。





理查德·朱维尔本尊





朱维尔最初被誉为英雄，但随后，执法机构认为可能是他放置了炸药，他们将“朱维尔可能是该事件的疑犯”的信息泄露给《亚特兰大宪报》的一个记者。从此朱维尔的生活翻天了，他变成了头号疑犯。FBI两次搜查他的家，媒体把他描绘成一个超重的失败警察和妈宝男，他被很多人痛恨，也成了深夜笑料。







被冤枉的朱维尔的一生（剧照）





88天后，FBI洗脱了朱维尔的罪名，并和相关机构向他道歉，但他的名声损失已无法挽回，生活还是每况愈下。2007年，朱维尔死于与体重有关的健康问题，仅44岁。









影片改编自真实事件：1996年亚特兰大奥运会爆炸案发现者保安理查德·朱维尔从英雄变成了嫌疑人，被错误指控，数年后郁郁而死。