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2019年内地票房突破500亿历年最快

国庆档首现"双十亿"远超去年 三部"主旋律"逼近30亿

2019-10-04 10:25:11 来源：Mtime时光网

三部国庆档主旋律电影的票房总和已经逼近30亿，轻松赶超去年整个国庆档21.75亿的票房总和。


　　时光网讯 10月3日中国内地影市大盘报收6.73亿，2019年全国累计票房突破500亿大关，用时276天历年最快，相比去年的10月4日提前一天。国庆档三部主旋律电影《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》仍旧稳守单日票房三甲，票房总和逼近30亿，刷新了历年国庆档票房最高纪录。

　　《我和我的祖国》3日单日再收2.98亿，累计票房突破13亿大关，而《中国机长》以2.63亿紧随其后，并且在逐渐缩小与前者的差距，累计票房突破10亿大关。这还是内地历年国庆档首次出现“双十亿”影片。

　　合计《攀登者》的近9000万票房，截止3日，这三部国庆档主旋律电影的票房总和已经逼近30亿，轻松赶超去年整个国庆档21.75亿的票房总和。

截止目前2019年度票房top10：

1.《哪吒之魔童降世》49.59亿
2.《流浪地球》46.55亿
3.《复仇者联盟4》42.41亿
4.《疯狂的外星人》22.02亿
5.《飞驰人生》17.17亿
6.《烈火英雄》16.90亿
7.《速度与激情：特别行动》14.30亿
8.《蜘蛛侠：英雄远征》14.14亿
9.《我和我的祖国》13.0亿（正在热映）
10.《扫毒2天地对决》12.97亿 

专资办10月3日票房数据截图



   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 国庆档
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