三部国庆档主旋律电影的票房总和已经逼近30亿，轻松赶超去年整个国庆档21.75亿的票房总和。













《我和我的祖国》3日单日再收2.98亿，累计票房突破13亿大关，而《中国机长》以2.63亿紧随其后，并且在逐渐缩小与前者的差距，累计票房突破10亿大关。这还是内地历年国庆档首次出现“双十亿”影片。





合计《攀登者》的近9000万票房，截止3日，这三部国庆档主旋律电影的票房总和已经逼近30亿，轻松赶超去年整个国庆档21.75亿的票房总和。





截止目前2019年度票房top10：





1.《哪吒之魔童降世》49.59亿

2.《流浪地球》46.55亿

3.《复仇者联盟4》42.41亿

4.《疯狂的外星人》22.02亿

5.《飞驰人生》17.17亿

6.《烈火英雄》16.90亿

7.《速度与激情：特别行动》14.30亿

8.《蜘蛛侠：英雄远征》14.14亿

9.《我和我的祖国》13.0亿（正在热映）

10.《扫毒2天地对决》12.97亿





专资办10月3日票房数据截图







