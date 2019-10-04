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HBO奇幻新剧"黑暗物质"正式预告

“小狼女”表现出彩 披甲熊战斗力惊人

2019-10-04 12:54:31 来源：Mtime时光网

“小狼女”达芙妮·基恩与女反派露丝·威尔森的对决令人期待，另外曾在电影版中亮相的“披甲熊”在剧集中也是战斗力惊人。
　　时光网讯　HBO的新剧《黑暗物质》即将于11月4日播出，日前发布了一款正式预告，“小狼女”达芙妮·基恩与女反派露丝·威尔森的对决令人期待，另外曾在电影版中亮相的“披甲熊”在剧集中也是战斗力惊人。

      《黑暗物质》本季也被HBO寄予厚望，希望可以成为下一部像《权力的游戏》一样的奇幻爆款剧。《黑暗物质》改编自菲利普·普尔曼爵士超受欢迎的原著奇幻三部曲小说，带领观众们来到平行世界与战争中，作者目前正在执笔撰写《黑暗物质》三部曲的续篇。


剧版（小狼女）与电影版中的小女主Lyra

　　在充满维多利亚风格的背景中，每个人都有属于自己的“灵神”（daemon），“灵神”类似于动物，是人类灵魂实体化的表现。剧集以女主角Lyra Belacqua（“小狼女”饰）和她的“灵神”潘拉蒙（Pantalaimon）间的旅程展开，囊括了《黄金罗盘》、《奥秘匕首》和《琥珀望远镜》原著三部曲的内容，其中《黄金罗盘》曾在2007年被改编成同名电影。


剧版（上）与电影版中的女反派Marisa

　　剧版《黑暗物质》由“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“小狼女”达芙妮·基恩露丝·威尔森林-曼努尔·米兰达等人共同出演，剧中一美饰演的就是电影版中丹尼尔·克雷格的角色，露丝·威尔森饰演电影中妮可·基德曼出演的女反派，林巨巨饰演电影中山姆·艾里奥特的角色，而剧中小狼女的角色，则在电影中由达科塔·布鲁·理查兹出演。


剧版：詹一美，电影版：007

　　预告片中非常出彩的角色，还有一只全副武装的北极熊！假如你看过原著小说，一定会对其中提到的“披甲熊”（Panserbjørn）念念不忘，正如电影一样，剧集的预告片也完美还原了这种生物。学《权游》制作精良、演技在线是好事儿，烂尾什么的就别学了。


剧版（林巨巨）和电影版本的Lee Scoresby


剧版和电影版中“披甲熊”

   编辑：边界

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