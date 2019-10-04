预告片中非常出彩的角色，还有一只全副武装的北极熊！假如你看过原著小说，一定会对其中提到的“披甲熊”（Panserbjørn）念念不忘，正如电影一样，剧集的预告片也完美还原了这种生物。学《权游》制作精良、演技在线是好事儿，烂尾什么的就别学了。







剧版（林巨巨）和电影版本的Lee Scoresby



