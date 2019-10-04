据悉Apple+将《银行家》收入片库是有意要提高自身竞争力，推动院线放映，跻身颁奖季，而今年也是Apple+首次参与颁奖季的竞争。













《银行家》改编自真实故事，上世纪五十年代，黑人企业家Bernard Garrett（麦凯饰演）和Joe Morris（杰克逊饰演）受制于当时的种族限制，事业发展受到影响。不得已他们相处奇招，雇佣白人Matt Steiner（霍尔特饰演）来扮演他们所拥有的产业帝国的老大，而Garrett则装作是门房，Morris假扮司机。此外尼娅·朗再片中饰演Garrett的妻子，她将发挥关键作用。但就在他们的产业帝国越发壮大之视，他们的招数面临暴露的危险……







神盾局长和猎鹰 神盾局长和猎鹰









据悉Apple+将该片收入片库是有意要提高自身竞争力，推动院线放映，跻身颁奖季，而今年也是Apple+首次参与颁奖季的竞争。Apple TV+接下来新片还包括成长片《哈拉》，纪录片《大象女王》以及索菲亚·科波拉执导的《触礁》。