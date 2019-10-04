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"神盾局长""猎鹰"再组队变身"银行家"

Apple+颁奖季新片"银行家"首曝剧照 12.6北美上映

2019-10-04 15:37:11 来源：Mtime时光网

据悉Apple+将《银行家》收入片库是有意要提高自身竞争力，推动院线放映，跻身颁奖季，而今年也是Apple+首次参与颁奖季的竞争。


      时光网讯 “神盾局长”塞缪尔·杰克逊和“猎鹰”安东尼·麦凯再组队，二人联袂的Apple+电影《银行家》曝光首张剧照。两位“超英”此番变身“银行家”，西装革履气宇不凡，与某人对坐气定神闲。

      《银行家》改编自真实故事，上世纪五十年代，黑人企业家Bernard Garrett（麦凯饰演）和Joe Morris（杰克逊饰演）受制于当时的种族限制，事业发展受到影响。不得已他们相处奇招，雇佣白人Matt Steiner（霍尔特饰演）来扮演他们所拥有的产业帝国的老大，而Garrett则装作是门房，Morris假扮司机。此外尼娅·朗再片中饰演Garrett的妻子，她将发挥关键作用。但就在他们的产业帝国越发壮大之视，他们的招数面临暴露的危险……


神盾局长和猎鹰

      该片由乔治·诺非(《龙之诞生》《命运规划局》)执导。Apple为该片定档12月6日北美院线上映，明年1月再Apple TV+上线。此前，该片将率先于11月21日首先亮相美国电影学会(AFI)电影节，作为闭幕片上映。

      据悉Apple+将该片收入片库是有意要提高自身竞争力，推动院线放映，跻身颁奖季，而今年也是Apple+首次参与颁奖季的竞争。Apple TV+接下来新片还包括成长片《哈拉》，纪录片《大象女王》以及索菲亚·科波拉执导的《触礁》。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银行家 剧照
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银行家 (2019)

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导演：乔治·诺非

主演：塞缪尔·杰克逊

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