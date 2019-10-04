《沉睡魔咒2》日本首映,安吉丽娜·朱莉与玛琳菲森"合体"。















饰演乌鸦先生的萨姆·赖利和饰演Udo的日本歌手兼演员石原贵雅一同现身



红毯互动图中，还看到了朱莉大儿子的身影，正在韩国上大学的Maddox也借机与母亲小聚。



饰演乌鸦先生的萨姆·赖利和饰演Udo的日本歌手兼演员石原贵雅一同现身





《沉睡魔咒２》的故事发生在2014年的第一部《沉睡魔咒》几年之后，爱洛公主（艾丽·范宁饰）和玛琳菲森之间的关系更加复杂，而对于这位曾经被诅咒的公主来说，她也面临着新的威胁。爱洛和玛琳菲森之间的关系，滋生于心碎与复仇，最终开出了爱的花朵。但公主与菲利普王子（哈里斯·迪金森饰，取代了第一部中的布兰顿·思怀兹）的婚约，也将成为本片的重要剧情转折点。





《沉睡魔咒2》由乔阿吉姆·罗恩尼（《加勒比海盗5：死无对证》）执导。故事的灵感来源不仅是迪士尼自家1959年的经典动画《睡美人》，也是夏尔·佩罗的法国原著小说。该片将于10月18日在日本上映，北美和中国也将同日上映。

编辑：ruo