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"沉睡魔咒2"东京首映朱莉魔女"合体"

萨姆赖利石原贵雅助阵 大儿子Maddox相伴左右

2019-10-04 16:48:35 来源：Mtime时光网

《沉睡魔咒2》日本首映,安吉丽娜·朱莉与玛琳菲森"合体"。
      时光网讯 《沉睡魔咒2》今日在东京举行日本首映礼，安吉丽娜·朱莉一身亮闪闪的流苏裸肩长裙亮相典雅华贵，与深厚大银幕上玛琳菲森的剪影重叠，后者一双巨大的翅膀更是烘托出朱莉强大气场。当天在片中饰演乌鸦先生的萨姆·赖利和饰演Udo的日本歌手兼演员石原贵雅一同现身。






饰演乌鸦先生的萨姆·赖利和饰演Udo的日本歌手兼演员石原贵雅一同现身

      红毯互动图中，还看到了朱莉大儿子的身影，正在韩国上大学的Maddox也借机与母亲小聚。



      《沉睡魔咒２》的故事发生在2014年的第一部《沉睡魔咒》几年之后，爱洛公主（艾丽·范宁饰）和玛琳菲森之间的关系更加复杂，而对于这位曾经被诅咒的公主来说，她也面临着新的威胁。爱洛和玛琳菲森之间的关系，滋生于心碎与复仇，最终开出了爱的花朵。但公主与菲利普王子（哈里斯·迪金森饰，取代了第一部中的布兰顿·思怀兹）的婚约，也将成为本片的重要剧情转折点。

      《沉睡魔咒2》由乔阿吉姆·罗恩尼（《加勒比海盗5：死无对证》）执导。故事的灵感来源不仅是迪士尼自家1959年的经典动画《睡美人》，也是夏尔·佩罗的法国原著小说。该片将于10月18日在日本上映，北美和中国也将同日上映。

   编辑：ruo

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关键词： 沉睡魔咒2 东京首映礼 朱莉
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