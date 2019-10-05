大型专题片《足迹》全集分为“时代记忆”“时代主角”“英雄赞歌”“光影足迹”四大篇章板块，每一板块又划分多集，内容涵盖近百部观众耳熟能详的代表性影片。













大型专题片《足迹》通过对具有重大时代节点、反映新中国各方面建设成就和人民精神风貌的经典影片的梳理与回顾，以崭新的当代视角、新老影人介绍访谈、影片外景地故事发生地重访的形式，力图勾勒新中国70年璀璨岁月的光影足迹，揭秘电影人不为人知的创作艰辛和幕后故事。





大型专题片《足迹》全集分为“时代记忆”“时代主角”“英雄赞歌”“光影足迹”四大篇章板块，每一板块又划分多集，内容涵盖近百部观众耳熟能详的代表性影片。《足迹》的编导历时半年，在全国各地采访健在的电影主创、原型人物或知情人，采撷这些电影诞生过程的幕后故事。





在追溯经典电影创作足迹的同时，大型专题片《足迹》展现新中国在工业、农业、科技、国防、教育、公共卫生、文化、体育等各方面的成就，并通过知识分子、时代英雄、创业者、女性、儿童等分集，折射新中国70年的变革与进步。

“时代记忆”板块中，以重大历史节点为经，经典影片为纬，讴歌党领导下的新中国翻天覆地的巨变，谱写时代宏伟交响。如《开国大典》《天安门》，艺术性地再现了新中国成立的庄严一刻；《白毛女》《姐姐妹妹站起来》，形象地表达了人民翻身做主人时的喜悦情感；《桥》《创业》《铁人》，挥洒着新中国建设者们的滚滚汗水；从体育题材故事片《女篮五号》到记录中国第一枚原子弹爆炸的《横空出世》等，回望新中国成立以来的一个个历史巨变，都有光影作伴。

“时代主角”板块中，聚焦讴歌人民，反映人民生活的影片，回顾《祖国的花朵》《五朵金花》《李双双》《小字辈》《瞧这一家子》《人到中年》《血，总是热的》《黑眼睛》《中国合伙人》等影片，挖掘幕后创作故事。





人民创造历史，时事造就英雄！“英雄赞歌”板块中，集合《董存瑞》《雷锋》《焦裕禄》《孔繁森》《杨善洲》《铁人》《警察日记》《湄公河行动》《中国机长》等影片创作故事，电影中的主人公，无论家喻户晓模范人物，还是平民英雄，都用他们的灼灼红心，聚起灿灿星火。





“光影足迹”板块讲述70年电影的发展成就，从《大闹天宫》到《大圣归来》，从《珊瑚岛上的死光》到《流浪地球》，从新中国“二十二大明星”到如今电影人才的培养，新中国电影与时代同呼吸共命运诞生了无数个“第一”和永恒经典，成为一代又一代中国人的难忘记忆。





为了更好地拉近经典老片与当代观众的距离，大型专题片《足迹》特别设计“讲述人”环节，邀请实力派演员，感悟佳片追忆历史。





讲述人为每集专题片的“足迹大使”，从个人视角切入，用感性化的语言，带出该集专题片主题。





运动员出身的陶虹，再次站上《黑眼睛》中的跑道，为观众讲述新中国体育电影的发展；电影《杨善洲》中杨静香扮演者吕一，在杨善洲的工作地云南保山大亮山林场，盘点“人民好干部”的电影呈现；王宝强在董存瑞牺牲地河北隆化再现电影《董存瑞》难忘画面；老艺术家陶玉玲重返上海南京路，再叙因电影与好八连结下的深厚情谊；演员于谦走上讲台，拾掇70年银幕上人民教师形象的呈现……三十多位讲述人用自己的情感讲述电影中的故事，重温流金岁月，感怀时代榜样。





一批热爱电影的青年演员也受邀担任“讲述人”，积极参与到大型专题片《足迹》拍摄中来，与年轻的编导一道重温经典，学习传承前辈电影人敬业精神。





杨紫在中国电影博物馆体验“动画电影”、叶青“抗美援朝”踏上鸭绿江大桥、韩庚讲述“剿匪故事”、张天爱感受“年轻一代的奋斗”、袁姗姗干起“反特”工作，陈都灵脑海中都是“科幻电影”、张雪迎再演“儿童电影”……





10月5日22：05播出的《足迹》第一集《天安门》，“讲述人”是小时候在天安门广场加入少先队的潘粤明，他与表演艺术家田华一同在天安门前，从《天安门》《开国大典》两部电影讲起，揭开一段开国大典前鲜为人知的传奇故事。

编辑：汀