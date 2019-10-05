从特辑中便可发现，只要有沙溢和安吉父子聚在一起的地方，现场的欢乐就会被成倍的放大





从本次曝光的特辑来看，一上来就给了观众们一个“下马威”，只见沙溢大声“呵斥”安吉，整个氛围十分严肃，结果下一秒，沙溢话说到一半突然“嘴瓢”，画风突变顿时引得全场大笑。随后的一系列镜头更像是一场逗趣“NG”大合集，道具们集体“耍大牌”——“搞不定的可乐”“系不好的安全带”“放不起来的风筝”“驯不好的狗狗”总之拍摄状况百出，苦了导演一直被刁难。





与其他讲述“父子”关系的电影不同，《亲密旅行》记录了“沙溢安吉”这对真实父子的生活状态，拍摄花絮也似乎是一个父子版vlog。沙溢更是身兼三重“重任”——是父亲、是导演、更是同台飙戏的演员。如此微妙复杂的身份转换也让观众对戏里戏外父子二人的相处过程充满好奇。

















从特辑中便可发现，只要有沙溢和安吉父子聚在一起的地方，现场的欢乐就会被成倍的放大。除了日常的神仙打架之外，父子俩在制造“笑点”这一块可以说是平分秋色。片中有一个“父子二人扮丑然后转头对视”的镜头，俩人目光交接的的一刻，安吉不出意外的“笑喷了”， 随后父子俩更是笑成了一团，搞怪温馨却有着十足的感染力。沙溢后来接受采访时表示：“拍这个镜头前，我跟安吉其实是相互都没看到过对方的脸的，都不知道对方化妆成了什么样子，所以当我们两个回头的时候，可把安吉给乐坏了，那一瞬间我很被打动，因为我知道那个笑是真的。”





据悉，电影《亲密旅行》由沙溢执导，安吉、沙溢领衔主演，姚晨、赵子琪、朱锐、许龄月、刘欢、胡可、小鱼儿特邀主演，影片由中国电影股份有限公司出品，北京市一二三视野影视文化传播有限公司、北京红色果实文化传播有限公司联合出品，中国电影股份有限公司发行，目前正在持续热映中。

编辑：汀