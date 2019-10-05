时光网洛杉矶讯
儿女亲家相处本就自有一套学问，更别说如果其中一方的家长是背负着世人误解的黑魔女。由安吉丽娜·朱莉
和艾丽·范宁
主演的迪士尼真人公主电影《沉睡魔咒》
，续集即将在中美同步上映。《沉睡魔咒2》以家庭团结和为爱牺牲自我的情怀为主题，朱莉饰演的黑魔女和范宁饰演的睡美人爱洛公主在第一集建立特殊的母女关系，而这份母女情怀在续集里遇到存亡未卜的危机。
朱莉在《沉睡魔咒2》片中饰演的黑魔后，因为奇特的外型让世人有很深的成见。他的建议？ “告诉小朋友们：'不要担心其他人怎么想、认为你该怎么做，这样你会窒息的。”
目前正在全球宣传新片《沉睡魔咒2》的安吉丽娜朱莉接着说，“做最真诚的自己，不论那是什么样子你都会找到真实的归属。”
《沉睡魔咒2》里，黑魔后玛琳菲森的强劲对手是由米歇尔·菲佛饰演的英格利特皇后。菲佛形容《沉睡魔咒2》三位女主角：爱洛公主、玛琳菲森、以及英格利特皇后，三人战力各有千秋。 “英格利特皇后虽然机智聪明，但我不觉得他有足够的智慧，”米歇尔·菲佛说。 “他采取的解决方法，背后的根本动机是恐惧。”
米歇尔·菲佛说：“最终而言，爱洛公主的力量是（三人中）最强大的，也是最有智慧的。”
“爱洛公主代表的是世上的仁慈、和包容异己的理念，”继续出演爱洛公主的艾丽·范宁说。爱洛公主从出生就有精灵眷顾，拥有无忧无虑的正面态度。 《沉睡魔咒2》管理森林王国的爱洛公主遇到更直接、更危险的威胁。
这份热爱生命的态度仍旧延续到续集里，不过却被夹在人类与精灵世界的冲突之中，“（爱洛公主）是连接两个世界的关键，他是人类，也是森灵王国的皇后，在精灵族社会里长大，他在两个世界中都能和平生活，不能理解为什么两个世界不能够和平共处。”
续集里爱洛公主长大成人，开始争取自己的独立自主。出演第一集才14岁的范宁说，“我很喜爱《沉睡魔咒2》的家庭主题，因为他们和真实生活成长经历很贴近，长大后离家自立，自己做人生的决定。”
虽然爱洛公主的内心随著成长更加坚毅，但他还是坚持用爱与包容为化解异己的理念，“所以我们不想让他穿上盔甲、上战场打仗，好像这样就代表他很强壮。但这不是爱洛公主的本性。”范宁说。
“坚毅和女性特质是可以共存的，爱洛公主穿着粉红色的洋装就做到了。“
2014年的《沉睡魔咒》是目前朱莉主演电影票房最高的前几部电影，奇幻华丽的戏服更获得当年奥斯卡最佳服装设计奖提名。记者会上主演们分享穿上比人还大的翅膀等精灵戏服的经验，出包的小插曲还不少。
“我好几次都戳到自己的翅膀，”朱莉说，“不过一切都很好玩。我们演员获得剧组的支持帮助，从戏服、视觉效果、化妆等每一个帮助我们变身成为这些角色的工作人员，是一个很庞大的团队。”
玛琳菲森在《沉睡魔咒2》找到一群同样拥有高尖颧骨、巨大的双翅的黑色精灵同类。 《权力游戏》的艾德·斯克林在片中饰演黑精灵一族的保卫队副手，也是要画上尖颧骨、穿上巨大翅膀。他形容穿着黑精灵的戏服吊钢丝就像一场空中芭蕾舞，“什么都能打结在一起，我的爪子还会不小心飞掉打到地上的人。”
《沉睡魔咒2》也触及到牺牲小我的伟大情怀，“这就是做真实自己的重要性，”安吉丽娜朱莉说，“核心价值是我们在地球上不只是为了存活，我们还得找到自我价值，培养自己坚持的理念。如此一来，过程中遇到难关时能够更正面迎战，会感觉更有意义。”
《沉睡魔咒2》将在10月18日在中美同步上映。