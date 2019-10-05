《沉睡魔咒2》的安吉丽娜朱莉说，“做最真诚的自己，不论那是什么样子你都会找到真实的归属。”











朱莉在《沉睡魔咒2》片中饰演的黑魔后，因为奇特的外型让世人有很深的成见。他的建议？ “告诉小朋友们：'不要担心其他人怎么想、认为你该怎么做，这样你会窒息的。”















目前正在全球宣传新片《沉睡魔咒2》的安吉丽娜朱莉接着说，“做最真诚的自己，不论那是什么样子你都会找到真实的归属。”





《沉睡魔咒2》里，黑魔后玛琳菲森的强劲对手是由米歇尔·菲佛饰演的英格利特皇后。菲佛形容《沉睡魔咒2》三位女主角：爱洛公主、玛琳菲森、以及英格利特皇后，三人战力各有千秋。 “英格利特皇后虽然机智聪明，但我不觉得他有足够的智慧，”米歇尔·菲佛说。 “他采取的解决方法，背后的根本动机是恐惧。”





《沉睡魔咒2》中国定档预告 米歇尔·菲佛说：“最终而言，爱洛公主的力量是（三人中）最强大的，也是最有智慧的。”





“爱洛公主代表的是世上的仁慈、和包容异己的理念，”继续出演爱洛公主的艾丽·范宁说。爱洛公主从出生就有精灵眷顾，拥有无忧无虑的正面态度。 《沉睡魔咒2》管理森林王国的爱洛公主遇到更直接、更危险的威胁。





这份热爱生命的态度仍旧延续到续集里，不过却被夹在人类与精灵世界的冲突之中，“（爱洛公主）是连接两个世界的关键，他是人类，也是森灵王国的皇后，在精灵族社会里长大，他在两个世界中都能和平生活，不能理解为什么两个世界不能够和平共处。”





续集里爱洛公主长大成人，开始争取自己的独立自主。出演第一集才14岁的范宁说，“我很喜爱《沉睡魔咒2》的家庭主题，因为他们和真实生活成长经历很贴近，长大后离家自立，自己做人生的决定。”





虽然爱洛公主的内心随著成长更加坚毅，但他还是坚持用爱与包容为化解异己的理念，“所以我们不想让他穿上盔甲、上战场打仗，好像这样就代表他很强壮。但这不是爱洛公主的本性。”范宁说。













“坚毅和女性特质是可以共存的，爱洛公主穿着粉红色的洋装就做到了。“





2014年的《沉睡魔咒》是目前朱莉主演电影票房最高的前几部电影，奇幻华丽的戏服更获得当年奥斯卡最佳服装设计奖提名。记者会上主演们分享穿上比人还大的翅膀等精灵戏服的经验，出包的小插曲还不少。









“我好几次都戳到自己的翅膀，”朱莉说，“不过一切都很好玩。我们演员获得剧组的支持帮助，从戏服、视觉效果、化妆等每一个帮助我们变身成为这些角色的工作人员，是一个很庞大的团队。”





玛琳菲森在《沉睡魔咒2》找到一群同样拥有高尖颧骨、巨大的双翅的黑色精灵同类。 《权力游戏》的艾德·斯克林在片中饰演黑精灵一族的保卫队副手，也是要画上尖颧骨、穿上巨大翅膀。他形容穿着黑精灵的戏服吊钢丝就像一场空中芭蕾舞，“什么都能打结在一起，我的爪子还会不小心飞掉打到地上的人。”





《沉睡魔咒2》也触及到牺牲小我的伟大情怀，“这就是做真实自己的重要性，”安吉丽娜朱莉说，“核心价值是我们在地球上不只是为了存活，我们还得找到自我价值，培养自己坚持的理念。如此一来，过程中遇到难关时能够更正面迎战，会感觉更有意义。”





《沉睡魔咒2》将在10月18日在中美同步上映。