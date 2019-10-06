从形象到举止，巩俐神还原“铁榔头”郎平。





由陈可辛执导的电影《中国女排》的时间跨度长达40年，讲述几代女排的热血故事。巩俐在片中饰演中国女排的标志性人物郎平。





从“路透”视频来看，巩俐此时拍摄的应该是郎平执教中国女排时的戏份。无论从形象到举止到气质，巩俐都很好地还原了郎平。

编辑：羊羊