2019-10-06 09:15:09 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：陈可辛
主演：巩俐
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Li Gong
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喜欢说真话
1分钟前
巩皇是影帝，以前说了肯定剪了短发，还有微驼的背影，还原度可达100%！连朱婷看到都惊呆了(☄⊙ω⊙)☄
新世界077
21分钟前
有美女多的地方必有成龙
bush_005
1小时前
国产传记片很难拍好，不拍成高大上的完人，就很难上映，就像正在上映的机长，身上挑不出任何毛病。萨利机长聚焦于事后的事故调查，对英雄的质疑和正名，视角独特，很有深度。
Catt16分钟前
作为一没深度的普通观众，表示看萨利机长时没看到险情先看到各种调查看了一肚子气然后弃了，这不是拍的英雄，是拍的美式程序。所以阁下想在中国机长里看到什么？空客的事故调查吗？
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