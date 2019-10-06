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《中国女排》巩俐造型曝光，神还原郎平

成龙探班拍摄现场 “路透”视频曝光

2019-10-06 09:15:09 来源：Mtime时光网

从形象到举止，巩俐神还原“铁榔头”郎平。
      时光网讯 日前，成龙来到《中国女排》的拍摄现场探班，片中巩俐的造型随之曝光。从形象到举止，巩俐神还原“铁榔头”郎平。

      由陈可辛执导的电影《中国女排》的时间跨度长达40年，讲述几代女排的热血故事。巩俐在片中饰演中国女排的标志性人物郎平。

      从“路透”视频来看，巩俐此时拍摄的应该是郎平执教中国女排时的戏份。无论从形象到举止到气质，巩俐都很好地还原了郎平。

   编辑：羊羊

关键词： 中国女排 巩俐 成龙
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